Ford Thunderbird : un autre nom bientôt ressuscité chez Ford?

Ressusciter des noms du passé est bien à la mode dans l’industrie automobile en ce moment. Ford est à l’avant-plan du mouvement avec ses nouveaux Bronco et Maverick, sans parler de la Mustang Mach 1 et du F-150 Lightning.

Quel sera le prochain nom à refaire surface? Les rumeurs courent de plus de plus que la Thunderbird pourrait être la candidate. Elles s’appuient également sur une demande déposée en janvier 2021 par Ford au bureau américain des brevets et des marques de commerce.

La Ford Thunderbird, rappelons-le, a vu le jour au Salon de l’auto de Détroit en 1954 en tant que décapotable à deux places et à moteur V8. Elle était plus populaire que la Chevrolet Corvette à l’époque, mais a fini par devenir une voiture plus axée sur le luxe.

Photo: Voitures anciennes de Granby

Après une longue carrière qui s’est terminée en 1997, la compagnie l’a ramenée de 2002 à 2005, sauf que la formule n’a pas conquis un grand nombre d’acheteurs.

Pourquoi refaire le coup dans un avenir pas si lointain? L’emblématique GT tire sa révérence en 2022 et Ford n’aura plus rien au-dessus de la Mustang, certainement aucune alternative à la Corvette. Même si les coupés se font largement éclipser par les utilitaires de nos jours, un modèle sportif de grand tourisme serait envisagé, selon les rumeurs.

Si c’est bien le cas, les chances sont minces qu’un gros moteur à essence soit au programme. Ford irait sans doute plutôt dans la voie de l’électrification, comme la Corvette qui aura des versions hybride et électrique d’ici 2025.

Photo: Ford

Remarquez, il n’est pas impossible non plus que Ford réinvente le genre même en ramenant le nom Thunderbird, au risque de choquer les amateurs nostalgiques. On l’a bien vu avec le multisegment électrique Mustang Mach-E. Espérons seulement que certains éléments de design du passé seraient conservés.

En passant, le nouveau directeur du design chez Ford, Anthony Lo, un ancien de Renault, a dit vouloir présenter davantage de concepts à l’ère des véhicules électriques. On garde donc un œil du côté de l’Ovale bleu et une possible annonce dans les mois à venir.

En vidéo: 10 modèles qui misent sur un nom du passé