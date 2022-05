Le nouveau moteur de la Volkswagen Jetta doit-il m'inquiéter?

J’ai bien envie de me procurer une Volkswagen Jetta 2022. J’hésite entre une version Comfortline et Highline. Idéalement, j’opterais pour une version à boîte manuelle. J’ai possédé une Jetta 2000 avec laquelle j’ai rencontré plusieurs problèmes. Devrais-je m’inquiéter du nouveau moteur de la Jetta 2022?

Bonjour Luc,

Ce printemps, Le Guide de l’auto a justement assisté au lancement canadien de la Jetta 2022 dans la région de Niagara-on-the-Lake en Ontario.

Pour 2022, la Jetta a reçu quelques améliorations esthétiques alors qu’elle arrive à la mi-parcours de la septième génération. Comme vous l’avez noté, elle reçoit également une nouvelle mécanique. Son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,4 L a été remplacé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L. Celui-ci a d’abord été introduit avec le Taos. Il est important de noter qu’environ 85% des composantes de l’ancien moteur se trouvent dans le nouveau. Bien que nous n’ayons pas de boule de cristal sous les yeux, nous n’entrevoyons pas une fiabilité qui soit catastrophique avec le modèle.

Pour votre information, le moteur de 1,5 L développe une puissance de 158 chevaux, soit 11 de plus que l'ancien, ainsi qu’un couple de 184 livres-pied. Malgré ce gain de puissance, la consommation annoncée par Ressources naturelles Canada demeure la même avec la boîte manuelle, soit 6,9 L/100 km. On observe une légère amélioration avec la boite automatique.

En ce qui a trait à la transmission manuelle, nous sommes bien heureux que Volkswagen continue de l’offrir avec la Jetta. Or, elle n’est livrable qu’avec les versions Trendline et Comfortline. Cela étant dit, si vous êtes prêt à allonger tout près de 30 000 $ pour une version Highline, nous vous recommandons de faire le saut vers une Jetta GLI. Pour un peu moins de 32 000 $, vous vous retrouverez avec une sacrée machine entre les mains. À la fois sportive et civilisée, spacieuse et nerveuse, elle représente plus qu’un excellent compromis. Et elle est offerte avec la transmission manuelle. Évidemment, les amateurs de performances apprécieront son moteur turbocompressé de 2,0 L qui déploie 228 chevaux et 258 livres-pied.

Pensez-y deux fois.