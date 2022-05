Subaru Legacy 2023 : un peu plus de gueule

Quelques semaines après le dévoilement de l’Outback 2023 modernisée dans le cadre du Salon de l’auto de New York, Subaru enchaîne avec sa sœur à quatre portes, la Legacy. La berline intermédiaire a également droit à une mise à jour en milieu de génération.

Ça commence avec une série de retouches qui visent à donner à la voiture plus de caractère et de robustesse. La calandre prend plus de place, les garnitures sont plus proéminentes et les phares à DEL sont redessinés. De nouvelles roues ponctuent les côtés.

La version Sport, que nous n’avons malheureusement pas au Canada mais que vous pouvez quand même voir dans la galerie de photos ci-dessus, profite elle aussi de petits changements. Elle se démarque entre autres avec ses accents rouges, ses jantes exclusives et son revêtement gris et noir dans l’habitacle.

Photo: Subaru

Le système multimédia avec écran de 11,6 pouces offert dans plusieurs versions est maintenant compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Suivant l’exemple de l’Outback également, la Legacy 2023 intègre la technologie de repérage what3words à son système de navigation. Il s’agit d’un moyen de se rendre à n’importe quel endroit dans le monde grâce à une combinaison unique de trois mots représentant une adresse géographique.

Au sommet de la gamme, il est question d’une nouvelle sellerie en cuir Nappa noir ardoise avec coutures argent, de même que d’une caméra à grand angle qui fonctionne avec le système EyeSight à double caméra. Cet ajout permet d’élargir le champ de vision pour détecter les piétons et les cyclistes, particulièrement aux intersections.

Parlant du système EyeSight, une fonction de plus vient bonifier ses capacités, soit l’assistance à la direction d’urgence. Celle-ci travaille de concert avec le dispositif de freinage précollision dans le but d’éviter une collision à des vitesses inférieures à 80 km/h.

Photo: Subaru

Subaru mentionne aussi un volant chauffant qui chauffe en entier et non à quelques endroits seulement.

Sous le capot, ça ne change pas. Vous avez le choix entre un moteur atmosphérique de 2,5 litres développant 182 chevaux et 176 livres-pied de couple ainsi qu’un moteur turbocompressé de 2,4 litres qui fournit 260 chevaux et 277 livres-pied. Chacun est jumelé à une boîte à variation continue avec un mode manuel simulant huit rapports, sans parler du rouage intégral symétrique de Subaru.

La Subaru Legacy 2023 arrivera chez les concessionnaires canadiens cet automne et ses prix seront annoncés d’ici là.

