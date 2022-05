Une Mercedes-Benz Silver Arrow aurait été vendue pour 182 M$

Ferrari détient actuellement le record officiel pour la voiture la plus chère jamais vendue avec une 250 GTO 1962 qui a trouvé preneur pour 48,4 M$ américains, ou l’équivalent de 63 M$ canadiens, lors d’un encan en Californie en 2018. Une autre de 1963 aurait même dépassé les 70 M$ américains à l’occasion d’une vente privée, également en 2018.

Or, Mercedes-Benz pourrait avoir battu – non, pulvérisé – ces deux marques dans les derniers jours.

Citant plusieurs sources, Hagerty laisse entendre qu’une rarissime Silver Arrow vient de se vendre pour rien de moins que 135 millions d’euros, autrement dit 182 M$ canadiens!

Financées par le régime de Hitler durant la Seconde Guerre mondiale, les Silver Arrow ont dominé la scène des Grand Prix avant et après le conflit, culminant avec le championnat du monde de Formule 1 de 1954 grâce à Juan Manuel Fangio au volant. On se rappelle aussi que Stirling Moss s’en est servi pour remporter le Mille Miglia en Italie un an plus tard.

Pour ce qui est du modèle qui viendrait de fracasser le record de vente, Hagerty spécule qu’il s’agit d’un coupé 300 SLR Uhlenhaut 1956 (numéro de châssis 0008/55). Deux seuls exemplaires ont été produits et nommés en l’honneur de Rudolf Uhlenhaut, chef du département des essais de Mercedes-Benz à l’époque.

Le constructeur allemand, qui refuse de confirmer la nouvelle pour le moment, aurait organisé à son musée de Stuttgart une enchère ultra privée réunissant une dizaine de riches collectionneurs tout au plus, avec la consigne claire que l’acheteur devra accorder le même traitement royal à la voiture, continuer à l’exposer lors de divers événements et ne pas la revendre à un tiers.

On reste à l’affût pour plus de précisions dans ce dossier.

