Honda Odyssey Black Edition 2023 : elle aussi peut avoir l’air cool

La Honda Odyssey essaie tant bien que mal de se démarquer des autres fourgonnettes sur le marché.

Elle a récemment perdu son aspirateur intégré à l’arrière qui rendait service à bien des familles et n’offre toujours pas de rouage intégral ni de motorisation hybride en option comme les Toyota Sienna et Chrysler Pacifica, qui la devancent au chapitre des ventes canadiennes.

Parlant de ventes, l’Odyssey est présentement au coude-à-coude avec la nouvelle Kia Carnival, une fourgonnette au style réinventé qui se prend pour un VUS. En attendant de voir ce que le prochain chapitre lui réserve, Honda ajoute pour l’année-modèle 2023 une version qui possède un peu plus de caractère.

Odyssey Black Edition

Appelée Sport aux États-Unis et Black Edition au Canada, cette Odyssey d’allure plus sombre reçoit le même traitement que les versions comparables du CR-V, du Pilot et du Ridgeline. Ça veut donc dire un fini noir sur la calandre, la garniture des phares et des feux arrière (ces derniers étant teintés), le contour des antibrouillards, les coques de rétroviseurs et l’aileron arrière, sans oublier les roues de 19 pouces.

La carrosserie peut être peinte en Blanc platine, Noir cristal ou Gris sonique, qui est une nouvelle couleur offerte pour la première fois sur l’Odyssey.

Photo: Honda

À l’intérieur, on retrouve du cuir noir avec des coutures rouges sur le volant ainsi que les sièges des deux premières rangées. Les montants du toit et le plafond sont aussi en noir, alors mieux vaut ne pas être claustrophobe, malgré le généreux espace disponible. Un éclairage d’ambiance rouge vient donner un autre contraste au décor.

Notez que l’Odyssey Black Edition se positionne au sommet de la gamme, au-dessus de la version Touring. Son équipement comprend du verre acoustique pour le pare-brise ainsi que les portières avant et arrière, un hayon mains libres, des sièges avant chauffants/ventilés, la navigation, un système de divertissement aux places arrière, une chaîne audio de 550 watts à 11 haut-parleurs et un point d’accès Wi-Fi.

Comme pour toutes les autres Odyssey, le moteur est un V6 de 3,5 litres développant 280 chevaux par l’entremise d’une boîte automatique à 10 rapports, tandis que les systèmes de sécurité active et d’aide à la conduite Honda Sensing sont tous inclus de série.

La Honda Odyssey 2023 est maintenant en vente chez les concessionnaires canadiens avec un prix de détail débutant à 45 590 $. La Black Edition s’affiche à 58 590 $, soit près de 2 000 $ de plus que la Touring. Même pour cette somme, toujours pas de rouage intégral, rappelons-le encore une fois.

