Toyota Highlander 2023 : adieu moteur V6

Toyota, plus que les autres constructeurs automobiles, aime encore se fier à des moteurs atmosphériques. Or, son bon vieux V6 de 3,5 litres commence à disparaître avec le Highlander.

Pour l’année-modèle 2023, le VUS intermédiaire japonais le remplace en effet par un nouveau moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 litres, partagé avec le Lexus NX 350. La puissance est en baisse de 295 à 265 chevaux, mais le couple bondit de 263 à 310 livres-pied.

Toyota promet que l’effet se fera sentir à l’accélération et surtout lorsque le véhicule sera chargé de passagers et de bagages. De plus, bien que les cotes de consommation officielles au Canada restent à venir, la moyenne baisserait de 10,3 à 9,8 L/100 km, selon Toyota, et certaines émissions polluantes seraient réduites jusqu’à 50%.

Photo: Toyota

Propriétaires de roulottes ou de bateaux, rassurez-vous : la capacité de remorquage maximale demeure à 5 000 livres. Quant au Highlander hybride, rien ne change de son côté. Il continue de générer 243 chevaux, de brûler 6,7 L/100 km en moyenne (en théorie) et de remorquer jusqu’à 3 500 livres.

Quoi d’autre pour 2023?

Le Toyota Highlander reçoit d’autres changements pour 2023. En premier lieu, le nouveau système multimédia ultra moderne et rapide de Toyota, qu’on a d’abord vu dans le Tundra 2022, fait son apparition ici. Il comprend un assistant vocal intelligent, plusieurs services par infonuagique, des mises à jour logicielles à distance et la possibilité de jumeler deux téléphones via Bluetooth. L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait sans fil.

Photo: Toyota

Sur les versions Limited et Platinum, le système multimédia s’affiche maintenant sur toute la surface de l’écran central de 12,3 pouces, tandis qu’un second écran de 12,3 pouces remplace l’ancien affichage TFT de 7 pouces derrière le volant. Quatre modes différents permettent d’en varier la présentation.

Un écran tactile de 8 pouces est inclus de série dans les autres versions. Par ailleurs, le plateau de recharge sans fil pour téléphones compatibles a été déplacé de la console centrale à la petite étagère sur la planche de bord pour un accès facilité.

Photo: Toyota

À l’extérieur, les versions XLE et XSE adoptent à leur tour un hayon assisté qu’on peut ouvrir ou fermer simplement en balayant le pied sous le pare-chocs. La seconde repose désormais sur des roues exclusives de 20 pouces au fini entièrement noir. Enfin, une nouvelle couleur de carrosserie appelée Cyprès s’ajoute à la palette et le modèle hybride Édition Bronze est de retour pour une deuxième année.

Les prix du Toyota Highlander 2023 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente au pays cet automne.