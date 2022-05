Oui, le Toyota bZ4X AWD 2023 peut être rechargé en hiver, mais...

Au cours des dernières heures, plusieurs médias automobiles ont partagé des informations qui stipulaient que le nouveau – et premier - véhicule électrique de Toyota, le bZ4X, perdrait sa capacité de recharge sous courant continu (bornes rapides) dans sa version à rouage intégral (AWD) lorsque les températures passent sous zéro degré Celsius.

Cette information, qui provenait d’un texte publié sur le site destiné aux médias chez Toyota USA, a été déclarée comme étant erronée par les responsables de l’entreprise. Une mise à jour a été émise pour préciser les propos.

« L’avertissement concernant la vitesse de recharge sous courant continu (CC) du bZ4X à des températures froides était inexact et a été mis à jour :

Les temps de charge sous courant continu (CC) sont estimés sur la base de conditions de charge idéales. Lorsque les températures descendent en dessous de 10 degrés Celsius (50 degrés Fahrenheit), le temps de charge augmente considérablement. Pour le modèle bZ4X AWD, la charge peut ralentir plus que les autres modèles dans des conditions météorologiques inférieures à zéro degré Celsius (32 degrés Fahrenheit) et peut ne pas être possible lorsque la température chute à environ -20 degrés Celsius (-4 degrés Fahrenheit) et moins. L’état de la batterie de traction, les spécifications du chargeur et le fait de charger complètement la batterie en CC plus de deux fois par jour peuvent également affecter négativement le temps de charge.

Comme pour tous les véhicules électriques à batterie, certaines conditions, telles que la météo, ont un impact sur les performances de la batterie pour la conduite et la charge. Pour la charge en CC, en particulier, le bZ4X FWD peut être rechargé à des taux allant jusqu'à 150 kilowatts, tandis que le modèle AWD est rechargé à un taux maximum possible de 100 kW. Avec ce taux de charge, les clients pourront recharger la batterie depuis l’indication du voyant de batterie faible allumé à 80% en environ une heure, selon les conditions. »

Photo: Louis-Philippe Dubé

Ce qu'il faut retenir

Donc, le véhicule peut bel et bien être rechargé sur les bornes rapides, sauf que la recharge peut ne pas être possible lorsque le mercure chute sous les -20 degrés Celsius. Sachant que les épisodes de froid glacial sont communs au Québec en hiver, cela n'a rien de très rassurant... Nous aurons bien sûr l'occasion de le tester nous-mêmes l'hiver prochain!

D'ailleurs, en considérant que le Hyundai IONIQ 5 peut dépasser les 220 kW sur une borne rapide, les taux de 150 kW et 100 kW sont relativement bas pour la bZ4X. Nous en avions fait mention dans notre essai du véhicule.

