Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les véhicules électriques tiennent une place de plus en plus importante dans l’industrie automobile. L’augmentation soudaine du prix du carburant a renforcé l’intérêt des consommateurs, mais l’offre ne suffit malheureusement pas à la demande.

Les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV au sommet

Sur la première marche du podium trône deux véhicules signés GM : les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV. Certes, il y a eu des problèmes de batterie avec un rappel de grande ampleur récemment, mais celui-ci fait en sorte que toutes les Bolt seront dotées de nouvelles batteries.

Photo: Marc Lachapelle

Le modèle de précédente génération ne brillait pas par son confort, notamment avec un roulement un peu ferme et surtout des sièges qui manquaient de rembourrage. Sans égaler les meilleurs véhicules de la catégorie, les nouvelles assises de Chevrolet règlent partiellement ce défaut.

Que ce soit au niveau de la conduite ou de l’espace intérieur, les Bolt EV et EUV sont des produits aboutis. Leur prix bien placé permet de profiter des plus hauts rabais possibles. Et avec plus de 400 km d’autonomie disponibles pendant l’été, il est possible d’envisager les longs trajets sereinement. Même en hiver, l’autonomie devrait osciller entre 250 et 300 km en fonction de la température extérieure.

Les autres finalistes

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve la Tesla Model 3. Une voiture tout à fait convaincante, performante, et qui profite d’une intégration technologique dernier cri. Avec des batteries qui bénéficient d’une excellente efficacité énergétique, la Model 3 permet d’aller loin plus rapidement que la concurrence grâce au réseau de superchargeurs dédiés aux Tesla.

Photo: Tesla

Dommage que la qualité de fabrication demeure inégale d’un véhicule à l’autre, et que le constructeur américain ait encore des lacunes à corriger en ce qui concerne le service après-vente. C’est regrettable, car sans ces problèmes de fabrication et de prise en charge des problèmes, la Model 3 serait en tête de ce classement.

Enfin, la troisième position revient à la Polestar 2, qui s’enrichit d’une nouvelle variante à deux roues motrices. Les performances sont tout à fait adéquates avec le modèle de base. Et dès que l’on passe à la version AWD, la voiture se transforme en véritable catapulte sur quatre roues!

Photo: Julien Amado

Contrairement à Tesla, la qualité de fabrication se situe au sommet de la catégorie et l’habitacle est très agréable à vivre. Le système multimédia qui intègre Google et des commandes vocales fonctionne bien et la conduite est plaisante. La Polestar gagne à être connue, et mérite que l’on s’y intéresse quand on magasine un véhicule électrique.

