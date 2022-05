Bentley lance un Bentayga allongé avec des sièges divins

Que manque-t-il à la gamme du Bentley Bentayga? Si vous avez répondu un modèle à empattement long à l’instar des grands VUS de luxe américains, vous voilà servi : c’est exactement ce que la compagnie britannique dévoile aujourd’hui.

L’objectif? Offrir dans un premier temps la meilleure expérience aux places arrière dans un véhicule de Bentley depuis l’abandon de la Mulsanne, puis ensuite augmenter encore plus les ventes de la marque, qui ont atteint un record de 14 659 unités en 2021.

Bentley s’attend à ce que le modèle allongé représente jusqu'à 45% des Bentayga vendus lorsqu’il sera commercialisé plus tard en 2022.

Confort absolu

Les ingénieurs ont donc étiré l’empattement du costaud VUS de 180 mm (maintenant 3 175 mm) pour une longueur totale de 5 322 mm. Les passagers arrière disposent de plus d’espace, et notez que l’ajout d’une troisième rangée n’est pas possible ici.

On retrouve un nouveau siège Airline Seat comprenant pas moins de 22 modes de réglage, un système de climatisation automatique et une technologie de réglage postural, ces deux dernières caractéristiques étant des premières mondiales.

Photo: Bentley

En mode « Relax », le siège peut s’incliner jusqu’à 40 degrés, celui du passager avant peut être avancé mécaniquement et un magnifique repose-pied en cuir peut être déployé à partir du dossier du siège du passager avant. En mode « Business », on peut régler le siège dans sa position la plus verticale pour rendre le travail plus confortable lors des déplacements.

La technologie de climatisation automatique du siège détecte la température de l’occupant et l’humidité de surface, puis détermine s’il faut appliquer de la chaleur, de la ventilation, ou les deux à la fois. Simultanément, le système d’ajustement postural effectue automatiquement des micro réglages de la position assise et des points de pression de l’occupant en mesurant le poids sur la surface du siège. Le système peut appliquer 177 changements de pression différents dans six zones de pression entièrement indépendantes sur une période de trois heures.

Photo: Bentley

De nouveaux accoudoirs de portière arrière et centraux chauffants, un système d’ionisation de l’air séparé ainsi que des coutures et des garnitures exclusives caractérisent également l’habitacle du Bentayga à empattement long.

N’oublions pas le dispositif Bentley Diamond Illumination, jumelé à l’éclairage ambiant, qui émet de la lumière par de petites perforations dans la garniture de portière. C’est aussi le Bentayga le plus personnalisé qui soit avec, tenez-vous bien, 24 milliards de combinaisons de finition possibles selon Bentley.

Photo: Bentley

Seulement le « petit » moteur

Sur le plan technique, le système de contrôle antiroulis actif à 48 volts Bentley Dynamic Ride est inclus de série et offre un équilibre optimal entre confort de roulement et tenue de route. La direction active aux quatre roues accroît la stabilité à haute vitesse et la manœuvrabilité à basse vitesse (en tournant les roues arrière dans le sens opposé des roues avant), ce qui donne un diamètre de braquage inférieur de 7% (ou 11,8 m) par rapport au Bentayga classique.

L’unique moteur proposé avec le Bentayga à empattement long est le V8 turbocompressé de 4,0 litres, qui développe une puissance de 542 chevaux et un couple de 568 livres-pied. Les accélérations de 0 à 100 km/h s’effectuent en 4,6 secondes. Aucune version hybride ni à moteur W12 n’est prévue, du moins pour l’instant.

Photo: Bentley

Quant au design extérieur, on note une calandre avant remaniée avec des ailettes verticales comme sur la Flying Spur, de nouvelles jantes polies de 22 pouces à 10 rayons et un toit ouvrant panoramique déplacé de 125 mm vers l’arrière afin de mieux baigner de lumière l’habitacle agrandi. Pour la première fois sur un véhicule Bentley, des portières à fermeture électrique sont disponibles.

Le Bentley Bentayga à empattement long rivalisera directement avec le Rolls-Royce Cullinan et le Mercedes-Maybach GLS. Le prix et la disponibilité au Canada restent à confirmer.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Bentley Bentayga 2022