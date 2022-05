Une Lucid Air gravement accidentée à vendre au même prix qu'une neuve

La berline électrique de luxe Lucid Air commence lentement mais sûrement à faire son apparition sur les routes, mais déjà, un exemplaire à Los Angeles se retrouve dans un piteux état à la suite d’un accident.

Ça n’en fait pas vraiment une nouvelle en soi. Par contre, une annonce a été créée pour la voiture sur le site de Copart et la valeur indiquée reflète bien la folie du marché automobile en ce moment.

Mentionnons qu’il s’agit d’une version de lancement appelée Dream Edition, limitée à 520 unités en référence à son autonomie de 520 milles (837 km). Comme vous pouvez le voir sur les photos, les dommages sont considérables, l’aile avant droite étant largement éventrée.

Photo: Copart

Le capot (et le coffre en dessous), le pare-chocs et les blocs optiques ont eux aussi été transfigurés. Sur le côté, on remarque que le rétroviseur droit est arraché, tandis que la portière arrière et l’aile sont renfoncés. À l’intérieur, quelques coussins gonflables se sont déployés.

La nature de la collision n’est pas mentionnée et le kilométrage non plus. Par ailleurs, seule une inspection approfondie permettrait de connaître l’étendue des dommages à la structure et aux composantes électriques. Chose certaine, si la voiture est réparable, les travaux seront nombreux et la facture, salée.

Photo: Copart

Alors, quel prix est affiché? Réponse : 169 000 $US. C’était exactement le PDSF original de la Air Dream Edition aux États-Unis!

Si vous vous demandez qui voudrait bien payer une telle somme pour une voiture électrique accidentée de la sorte, on vous répondra le même genre d’acheteur qui pourrait être intéressé par les exemplaires quasiment flambants neufs revendus à plus de 200 000 $US sur eBay peu de temps après leur sortie. La Lucid Air, comme on dit, est un modèle très convoité, surtout dans sa version la plus haut de gamme et la plus exclusive.

Au fait, la compagnie a averti ses futurs clients que des hausses de prix entreront en vigueur le 1er juin. On ne les connaît pas encore pour le marché canadien, mais ça varie de 10 000 $US à 15 000 $US. Ouch. La nouvelle version GT Performance de 1 050 chevaux ne sera toutefois pas affectée.

