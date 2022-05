Il y a 40 ans aujourd'hui, Gilles Villeneuve nous quittait

Il y a quarante ans aujourd'hui, le pilote québécois Gilles Villeneuve perdait la vie dans un accident à bord de sa Formule 1.

Circuit de Zolder, en Belgique le samedi 8 mai 1982. L'ambiance est morose chez Ferrari. Les voitures ne sont pas très rapides et Gilles Villeneuve n'adresse plus la parole à son coéquipier Didier Pironi. Deux semaines plus tôt, à Imola, Gilles s'est fait doubler par Pironi et a terminé deuxième de la course. Pour le pilote québécois, son voisin de garage n'a pas respecté les consignes édictées par Ferrari et lui a volé cette victoire.

C'est dans ce contexte que Gilles Villeneuve s'élance pour les qualifications sur le circuit de Zolder. Malgré tous ses efforts, il ne fait pas mieux que le huitième temps. À la fin de la séance, Gilles a déjà utilisé tous ses pneus de qualification, et pour la première fois de l'année Didier Pironi a été plus rapide que lui!

Ses pneus étant désormais trop usés, l'équipe Ferrari indique à Gilles de rentrer aux puits. Habituellement, les pilotes baissent de rythme lorsqu'il savent qu'ils ne sont pas dans un tour rapide. Mais à cet instant, le pilote québécois continue de rouler à vive allure. Est-ce qu'il est frustré ou en colère d'avoir été devancé par son coéquipier? Est-ce qu'il rentre à toute vitesse parce que c'est ce qu'il a toujours fait? On ne le saura jamais.

C'est à ce moment qu'il rattrape le pilote Jochen Mass, qui roule au ralenti. Voyant un pilote plus lent, Gilles donne un coup de volant à droite pour contourner la voiture et poursuivre sa route. De son côté, Mass donne lui aussi un coup de volant à droite pour laisser la meilleure trajectoire à Villeneuve. Tout se joue à ce moment-là, les deux pilotes font le même mouvement au même moment. Mais la différence de vitesse est telle que la voiture de Gilles s'envole au-dessus de celle de Jochen Mass.

Photo: Musée Gilles-Villeneuve

L'annonce du décès du pilote québécois est un choc. Au Québec bien sûr, mais aussi en Italie et dans le petit monde de la Formule 1. Et comme pour beaucoup d'évènements historiques importants, toutes les personnes en âge de s'en souvenir se rappellent exactement du moment où ils ont appris la nouvelle. Quarante ans plus tard, il est important de se souvenir de ce que Gilles Villeneuve a accompli.

Un balado sur l'histoire de Gilles Villeneuve

Il n'y a rien qui prédisposait ce jeune homme de Berthierville à rejoindre l'écurie de Formule 1 la plus prestigieuse du monde. Et pourtant, il a réussi à forcer son destin, à surmonter énormément de difficultés pour réaliser son rêve : atteindre l'élite du sport automobile mondial. Mais comment a-t-il fait?

C'est pour répondre à cette question et comprendre comment Gilles Villeneuve est devenu une légende, que Le Guide de l'auto et QUB Radio se sont associés pour rendre hommage au pilote québécois. Dans la série de balados intitulée À la poursuite de Gilles Villeneuve, le journaliste Julien Amado est allé à la rencontre des personnes qui ont partagé sa vie, de ses jeunes années à Berthierville jusqu'à la Scuderia Ferrari en Formule 1.

La série compte sept épisodes au total, les deux premiers sont déjà disponibles sur le site de QUB Radio et sur toutes les autres plateformes de balados.

Écoutez le premier épisode de la série ci-bas:

En vidéo : Jacques Villeneuve conduit la Formule 1 de son père Gilles