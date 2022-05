En vidéo : Le Guide de l’auto conduit la Honda Civic 2022

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos chroniqueurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas ont fait l'essai de l'un des modèles les plus vendus au Canada, la Honda Civic.

« La Civic de onzième génération affiche, côté style et design, une grosse amélioration, mais il faut dire que Honda partait de loin », explique Gabriel. Antoine ajoute qu’effectivement, la voiture est plus attrayante que par le passé.

À bord de la version à hayon, Antoine note le confort des places avant et remarque une meilleure ergonomie qu’autrefois. « On est vraiment séduit par la polyvalence de l’habitacle », complète Gabriel.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

La Civic à hayon possède trois déclinaisons. La LX est dotée d’un moteur quatre cylindres de 2,0 litres atmosphérique de 158 chevaux et 138 lb-pi de couple. Les variantes Sport et Sport Touring sont animées par un bloc de 1,5 litre turbocompressé développant 180 chevaux et 177 lb-pi de couple. La gamme complète est livrable ave cune transmission manuelle ou avec une boîte automatique à variation continue (CVT).

La Civic Si, plus puissante qu’anticipé

Offerte seulement en format berline, la Civic Si fait passer la cavalerie du bloc de 1,5 litre à 200 chevaux et le couple à 192 lb-pi. « C’est un monde de différence. Ce moteur est exceptionnel », se réjouit Gabriel.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

En revanche, il semblerait que la puissance communiquée par Honda n’est pas exacte selon Antoine. « Il y a beaucoup de spécialistes qui ont fait des études et des tests pour annoncer des puissances de 220 à 225 chevaux réels », précise-t-il.

Les chroniqueurs soulignent également le plaisir de conduire relevé de la nouvelle génération, surtout par rapport à l’ancienne mouture. Tous deux aiment aussi la précision de la boîte manuelle à six rapports.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Pour connaître les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11h30 sur les ondes de TVA! Pour revoir les derniers épisodes en intégralité, c’est par ici!