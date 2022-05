Balado Gilles Villeneuve : l'enfance, la motoneige et les premières voitures

Le 8 mai 2022, cela fera 40 ans jour pour jour que Gilles Villeneuve nous a quittés. Le Guide de l'auto s'est associé à QUB Radio pour rendre hommage au pilote québécois avec une série de balados dont les deux premiers épisodes sont maintenant en ligne!

Notre journaliste Julien Amado est allé à la rencontre des personnes qui ont partagé sa vie, de Berthierville jusque chez Ferrari.

Dans le premier épisode du balado, intitulé « jeune et déjà intrépide », il est question de l'enfance de Gilles et de ses premiers pas dans le monde de la mécanique. C'est à l'adolescence qu'il monte sur une motoneige pour la première fois, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est lui qui retarde son groupe d'amis!

Au même moment, Gilles découvre aussi les joies de la conduite automobile...alors qu'il n'a même pas son permis de conduire! Sa première voiture, une MGA 1600 MK1 rouge, va supporter tant bien que mal sa conduite enthousiaste, avant d'être remplacée par un modèle identique, mais peint en noir. Avec ses premières voitures, Gilles va vivre des aventures incroyables, racontées par son frère Jacques, mais aussi des amis qui habitaient à Berthierville à l'époque.

À la poursuite de Gilles Villeneuve est une série de balados qui retrace la carrière du célèbre pilote québécois. Les premiers épisodes seront diffusés à partir du 5 mai sur QUB Radio et sur toutes les autres plateformes de balados.