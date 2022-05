GMC Yukon Denali Ultimate 2023 : le luxe poussé à l'extrême

Comme elle l’a fait en modernisant sa camionnette Sierra pour 2022, la marque GMC pousse le luxe de son plus grand utilitaire à un niveau sans précédent avec le Yukon Denali Ultimate 2023.

Il rivalisera avec des modèles comme le Jeep Wagoneer Series III, le Ford Expedition Platinum et le Toyota Sequoia Capstone.

Ce chic mastodonte s’éloigne de tous les autres Yukon d’abord en adoptant des garnitures chrome Vader exclusives à l’avant de même que plus de chrome sur les côtés, où l’on retrouve aussi des roues de 22 pouces sans pareil au fini ultra brillant.

Photo: GMC

L’habitacle, lui, se démarque par du cuir pleine fleur de couleur terre d’ombre alpine, des coutures contrastantes distinctives et des boiseries authentiques arborant une carte topographique du mont Denali gravée au laser, carte reproduite sur les dossiers.

Les sièges avant possèdent 16 réglages électriques et une fonction de massage, tandis que le tout premier système audio Bose Performance Series dans un véhicule GMC comprend 18 haut-parleurs, dont certains sont intégrés aux appuie-têtes avant. Leurs grilles en métal gravé ajoutent un bel effet également.

Photo: GMC

Côté technologie, le Yukon Denali Ultimate 2023 est bien rempli. Il y a le système mains libres Super Cruise qui permet de rouler en tirant une remorque et d’effectuer des changements de voie de façon automatique. Ça fonctionne sur plus de 320 000 kilomètres d’artères compatibles à la grandeur de l’Amérique du Nord.

Ensuite, l’écran central de 10,2 pouces (on l’aimerait quand même un peu plus grand) est propulsé par un système d’infodivertissement avec Google intégré, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, sans oublier l’assistant Alexa d’Amazon et un modem Wi-Fi en option.

Photo: GMC

Dernière chose, les acheteurs ont le choix entre le V8 à essence de 6,2 litres et le moteur turbodiesel Duramax à six cylindres de 3 litres. Dans tous les cas, le système à quatre roues motrices Active Response avec différentiel à glissement limité électronique et boîtier de transfert à deux vitesses ainsi que la suspension pneumatique adaptative avec technologie d’amortissement Magnetic Ride Control sont inclus de série.

Le GMC Yukon Denali Ultimate 2023 sera en vente cet automne et son prix canadien sera annoncé peu de temps avant. Pour vous donner une idée, un Yukon Denali 2022 exige un peu plus de 81 000 $.

