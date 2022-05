Land Rover Defender 30e anniversaire : un retour à la simplicité

Ça fera bientôt 30 ans que le Land Rover Defender a fait ses débuts sur le marché nord-américain et, pour souligner l’occasion, la compagnie a créé une édition « 30th Anniversary » qui rend hommage à l’emblématique Defender 110 1993, très prisé des collectionneurs de nos jours.

On préfère vous avertir tout de suite, cependant : la production sera limitée à 500 exemplaires, tous destinés aux États-Unis.

N’empêche, il est intéressant de voir ce véhicule qui met l’accent sur la simplicité et le côté classique, notamment avec ses roues en acier de 18 pouces peintes en blanc, l’équipement de la version d’entrée de gamme S et le fait qu’il ne soit disponible qu’avec le moteur de base à quatre cylindres de 296 chevaux.

Photo: Land Rover

En outre, une seule couleur de carrosserie est proposée, soit le Blanc Fuji, et un écusson commémoratif est apposé à l’arrière. L’habitacle revêt des sièges en similicuir noir accompagnés d’une barre structurale blanche au fini brossé devant les occupants avant.

Ce Defender 30th Anniversary possède également une série d’accessoires inspirés de l’original de 1993. Mentionnons le porte-bagages de toit, les garde-boues classiques, les élargisseurs d’ailes, les marchepieds latéraux et l’échelle escamotable.

Photo: Land Rover

D’un autre côté, Land Rover a pensé aux acheteurs d’aujourd’hui qui recherchent des commodités modernes, telles que des phares à DEL haut de gamme, une suspension pneumatique, un climatiseur à trois zones et un système de purification de l’air dans le véhicule, sans parler de divers groupes d’options comme les ensembles Hors route et Temps froid.

Quoi de neuf pour nous?

Sachez qu’il est déjà possible de commander au Canada un Land Rover Defender 2023. Les prix débutent à 66 100 $ pour le modèle 90 à empattement court (une hausse de 2 000 $ par rapport à 2022) et 67 000 $ pour le modèle 110 à empattement long (une hausse de 200 $).

Le premier ajoute une version X à 100 000 $ qui comprend une foule d’équipements supplémentaires, dont une suspension pneumatique, un différentiel actif électronique, le système Terrain Response 2 configurable, un régulateur de vitesse tout-terrain et des sièges en cuir Windsor beige et noir. Le moteur qui l’alimente est le six cylindres turbocompressé de 3,0 litres développant 395 chevaux.

Le Defender 110 à moteur V8 de 518 chevaux gagne pour sa part une édition Carpathian qui culmine à 135 900 $. Des roues exclusives de 22 pouces, un hayon noir contrastant, l’ensemble extérieur Graphite et un compartiment réfrigérateur dans la console centrale avant figurent au menu.

