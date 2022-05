MINI cesse la production de ses modèles à transmission manuelle... pour le moment

Aucune semaine ne passe sans qu’on apprenne des sacrifices que doivent faire les constructeurs automobiles pour pallier la pénurie de semi-conducteurs et d’autres pièces. Cette fois, il est question de MINI.

Citant des problèmes dans sa chaîne d’approvisionnement, la compagnie a pris la décision de cesser de produire des voitures avec boîte manuelle afin de prioriser celles munies d’une boîte automatique, dont la demande est beaucoup plus forte.

La durée de l’interruption n’est pas précisée et certains redoutent que la mesure soit permanente, n’en déplaise aux conducteurs qui aiment jouer avec un levier de vitesses et une pédale d’embrayage.

Photo: MINI

« Les circonstances actuelles, incluant la guerre en Ukraine et la pénurie de semi-conducteurs, restreignent la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie automobile. Afin de nous assurer de produire le plus de véhicules possible pour répondre à la demande grandissante des clients, nous devons simplifier notre offre de produits », a déclaré un représentant de MINI au site Autocar.

Selon lui, les délais de livraison seront minimisés par le fait même.

Rappelons que les clients de MINI ont aussi été privés de l’option d’une boîte manuelle au cours de l’année-modèle 2020, le temps que les ingénieurs procèdent à des tests et à des ajustements supplémentaires en lien avec les améliorations apportées au système d’alimentation en carburant.

Elle est toutefois revenue pour l’année-modèle 2021 et, à ce moment, un autre porte-parole de MINI a affirmé que la compagnie allait continuer d’offrir une boîte manuelle aussi longtemps que possible puisque c’est ce que préfère une partie de la clientèle. Toutefois, rien ne présageait la nouvelle réalité manufacturière que l’on connaît maintenant.

Photo: MINI

Au Canada, la boîte manuelle à six rapports était encore disponible avec les MINI 3 portes, 5 portes et Cabriolet en versions de base, Cooper S et John Cooper Works. L’alternative est une boîte à double embrayage comptant sept rapports et qui n’exige aucun supplément. Quant aux MINI Clubman et MINI Countryman, elles demeurent jumelées exclusivement à une boîte automatique à huit rapports (six dans le cas de la Countryman SE hybride rechargeable.

En passant, attendez-vous à payer beaucoup plus cher pour une MINI de l’année 2023. Par exemple, la moins dispendieuse de la gamme – une 3 portes de 134 chevaux – affiche un prix de détail suggéré de 30 590 $ (plus les frais de transport et de préparation de 2 245 $), soit 6 100 $ de plus qu’en 2022. En version John Cooper Works de 228 chevaux, c’est pas moins de 45 090 $, une hausse colossale de 9 150 $. Pourquoi? Eh bien, la première débute maintenant avec l’ensemble Premier, alors que la seconde est offerte uniquement avec l’ensemble Premier+.

Mince consolation : la MINI Cooper SE électrique conserve son PDSF de 40 990 $.

En vidéo: notre essai de la MINI Cooper SE électrique