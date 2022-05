Combien coûte… la Cadillac CT5-V Blackwing 2022?

En banlieue de San Diego en Californie, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a pu essayer la Cadillac la plus rapide de l’histoire, la berline CT5-V Blackwing 2022.

« C’est le genre de bolide qui ne fait pas partie des plans futurs de Cadillac qui souhaite offrir une gamme 100% électrique d’ici 2030 », explique Antoine. Selon lui, il s’agira probablement du dernier véhicule de sa race.

Photo: Antoine Joubert

La CT5-V Blackwing trône au sommet de la gamme de la CT5. Elle arbore des voies élargies et des ailes plus larges à l’avant, des jantes de 19 pouces, une jupe en fibre de carbone et un aileron à l’arrière. Le journaliste note qu’il n’y a pas d’emblèmes Blackwing placés sur la carrosserie ni à bord de l’habitacle.

Sur le plan mécanique, la CT5-V Blackwing est animée par un V8 surcompressé qui développe 668 chevaux et 659 lb-pi de couple. Le tout est jumelé à une boîte manuelle à six rapports et du rouage à propulsion. Les performances se traduisent par un exercice du 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, alors que le quart de mille s’effectue en 11,4 secondes. La vitesse de pointe monte à 322 km/h.

Photo: Antoine Joubert

« Toutes les qualités de la Cadillac CT5-V, on les découvre sur la route. C’est là que l’on réalise à quel point, c’est une voiture d’exception – de très haute performance ». Le chroniqueur ajoute également que la CT5-V n’a pas réellement de concurrent dans le segment. En conduite, Antoine souligne la stabilité exceptionnelle et la boîte manuelle « ultra précise ». « C’est une voiture sport, maniable, agile, amusante à conduite [et] elle a une direction super précise », se réjouit-il.

Photo: Antoine Joubert

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Cadillac CT5-V Blackwing 2022… et dévoile sa gamme de prix!