Que pensez-vous du Toyota Venza 2022?

Pour la seconde fois, nous nous sommes fait voler notre Lexus RX. Notre assureur refuse désormais de nous assurer sur ce modèle, considérant que les risques sont trop élevés, et ce, même si les deux véhicules n’ont pas été volés au même endroit. Comme il n’existe pas d’équivalent sur le marché des véhicules de luxe japonais, nous songeons à l’acquisition d’un Toyota Venza. Qu’en dites-vous?

Bonjour Marcus,

Voilà une situation pour le moins fâcheuse, mais qui illustre bien la réalité du « marché du vol » des véhicules d’aujourd’hui... Les Lexus sont particulièrement convoités parce que très appréciés là où les voleurs les acheminent, principalement du côté de l’Afrique et du Moyen-Orient.

En supposant que vous avez pris le temps de vérifier les possibilités auprès d’autres assureurs, je me permets de vous dire que peu importe la compagnie qui accepterait de vous assurer, votre prime d’assurance deviendrait extrêmement élevée. Déjà, avec deux réclamations de vol à votre dossier, attendez-vous à débourser une somme considérablement plus élevée, qu’importe le modèle. Parce que dans votre situation, aucune police « ne pardonne ».

Si vous souhaitez demeurer chez Lexus, vous avez bien sûr la possibilité de choisir un modèle NX 300h, dont la motorisation est identique à celle du Toyota Venza. Un véhicule certes plus compact et moins confortable, mais qui vous permettrait de rester fidèle à la marque. Autrement, il est évident qu’un Venza dans sa version la plus luxueuse peut se rapprocher de ce que Lexus propose en matière de luxe, de confort et d’équipement. Il va de soi que vous n’aurez pas le même niveau de puissance, cependant, le volume intérieur et le confort général peuvent s’apparenter à ceux d’un RX.

Photo: Toyota

Chez Toyota, le problème demeure néanmoins la disponibilité des produits. Surtout lorsqu’il est question de motorisation hybride. Et même si vous êtes dorénavant sans véhicule, il serait étonnant que le concessionnaire puisse vous en fournir un assez rapidement. Peut-être devrez-vous donc recourir à l’achat ou à la location à court terme d’un autre véhicule en attendant le vôtre, ce que pourrait peut-être vous organiser le concessionnaire qui vous vendra le Venza.

Cela étant dit, c’est un excellent choix, mais pour lequel il serait sage d’opter pour une garantie prolongée couvrant ce fameux câble de branchement de la motorisation hybride, réputé pour corroder et qui n’est hélas couvert que par la garantie de base.

En vidéo : ce qu'il faut savoir sur le Toyota Venza