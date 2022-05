La Chevrolet Cavalier vendue au Mexique pourrait-elle venir au Québec?

Lors d’un séjour au Mexique, nous avons aperçu un nouveau modèle de Chevrolet Cavalier. Est-ce que celle-ci sera bientôt offerte chez nous?

-----------------

Bonjour Michel,

Chevrolet commercialise au Mexique une gamme très complète de petites voitures qui y connaissent un bon succès. Il faut comprendre que le marché mexicain diffère énormément du nôtre, où les petites bagnoles n’ont malheureusement plus la cote. Certes, Chevrolet connaîtrait sans doute un certain succès au Québec avec cette berline Cavalier, qui semble très honnête. Or, pour un constructeur comme General Motors, la profitabilité y serait difficile puisque les ventes à l’échelle nord-américaine seraient insuffisantes.

Aujourd’hui, les constructeurs américains préfèrent jeter leur dévolu sur le marché des VUS, des camionnettes et de véhicules de luxe, sans compter ce passage à l’électrification, qui leur coûte très cher. En commercialisant des petites voitures où la profitabilité n’est que minime, GM ne pourrait être en position d’absorber les coûts de développement de leurs futures technologies. Une situation malheureusement dommage, mais qui illustre le marché automobile actuel.

Fait intéressant, il faut savoir qu’au Mexique, la Cavalier (de format comparable à celle d’une Civic ou d’une Jetta) est considérée comme étant une voiture de grande taille. En effet, on remarque davantage de modèles Aveo sur les routes mexicaines, rivale directe de la berline Nissan Versa et de la Honda City, qui sont fort populaires là-bas.

Alors non, aucune chance de voir cette nouvelle Cavalier ou même l’Aveo sur notre marché. Quant à la Spark, elle nous quittera d’ici la fin de l’année.

En terminant, sachez que les Aveo, Onix et Cavalier sont tous d’origine coréenne, issues du rachat de Daewoo par GM, ce qui avait donné naissance en 2004 aux modèles Aveo, Optra et Epica, vendus ici pendant quelques années.

En vidéo: 10 modèles vendus au Mexique qu'on aimerait voir au Québec