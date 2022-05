Un Mercedes-Benz GLS pour remplacer un Range Rover?

Que pensez-vous du Mercedes-Benz GLS 2022 pour remplacer un Land Rover Range Rover 2019? Je ne conserverais le véhicule que pendant trois ans.

Bonjour Karl,

Je comprends par votre question que vous songez à louer pour trois ans, comme vous l’avez sans doute fait avec votre Range Rover. Une sage décision considérant la fiabilité précaire de ces deux modèles, bien que celle du Mercedes-Benz se soit améliorée au cours des dernières années. Remarquez, que vous jetiez votre dévolu sur un BMW X7 ou un Cadillac Escalade, les risques de défectuosité sont plus élevés que pour la plupart des autres catégories de véhicules, car ces modèles sont tous des vitrines technologiques bardées de gadgets.

Personnellement, je dois admettre que j’aime énormément le comportement du Range Rover qui, en dépit de sa grande taille et de son poids, propose une stabilité et une maniabilité surprenantes. Un véhicule solide qui, malgré sa fiabilité aléatoire, procure une impression de luxe et d’invincibilité. Sachez qu’en ce moment même débarque une nouvelle génération de ce Range Rover, plus sublime, mais que je n’oserais peut-être pas choisir parce que les risques de défectuosité sont tout simplement trop élevés.

Le Mercedes-Benz GLS 580 s’avère donc une très belle alternative. Il vous offrira une technologie encore plus impressionnante et un confort royal, mais il ne sera pas aussi dynamique sur la route. Même si vous sélectionnez le mode Sport. D’ailleurs, je déconseille fortement l’option des jantes de 23 pouces, qui cognent extrêmement dur sur notre réseau routier et qui rendent la conduite moins agréable.

À choisir, je vous avoue préférer le BMW X7 au chapitre de la conduite. En revanche, il est vrai que l’aménagement intérieur du Mercedes-Benz est mieux pensé et que le confort général est imbattable. Puis, côté puissance, impossible de rester sur son appétit. S’agit-il donc d’un véhicule que je recommande? De façon pragmatique, non. Mais qu’y a-t-il de pragmatique à choisir un VUS de 110 000 ou 120 000 $? Alors en ce sens, allez-y avec votre cœur. Mais ne dépassez pas la durée de la garantie!

