Kia Niro 2023 : Kia donne des détails sur le modèle de nouvelle génération

Le Kia Niro de nouvelle génération, dévoilé en première mondiale l’automne dernier, a fait ses débuts nord-américains mercredi dans le cadre du Salon de l’auto de New York et on a pu obtenir plus de détails techniques à son sujet.

Présenté comme modèle 2023 et attendu chez les concessionnaires cet automne, il se pointe avec les trois mêmes variantes : hybride, hybride rechargeable (PHEV) et électrique (EV).

Plus stylé et plus spacieux

Le nouveau Kia Niro reprend la philosophie des « Opposés réunis » du constructeur coréen, à l’instar du multisegment électrique EV6 et du VUS compact Sportage 2023, mais s’inspire aussi du concept Habaniro de 2019, notamment les roues optionnelles de 18 pouces.

Photo: Kia

Les deux hybrides se distinguent par une garniture de couleur noire sur les arches de roues et les portières, tandis que le Niro EV offre le choix entre gris acier et noir. La fameuse « lame aérodynamique » entre les portières arrière et le coffre peut être assortie à la carrosserie, sinon d’une couleur contrastante.

En termes de gabarit, le Niro 2023 dépasse évidemment son prédécesseur. Il mesure désormais 4,42 mètres de long et son volume de chargement derrière la banquette augmente à 646 litres dans le cas de l’hybride. Le dégagement pour les jambes aux deux rangées est aussi amélioré, dit Kia.

Photo: Kia

Bienvenue à la technologie

L’habitacle, qui rappelons-le fait usage de plusieurs matériaux recyclés et durables, adopte une présentation nettement plus moderne avec la possibilité de combiner deux écrans de 10,25 pouces devant le conducteur, sans parler d’un affichage tête haute. Apple CarPlay et Android Auto sont compatibles sans fil.

Les sièges avant peuvent être chauffants, ventilés et réglables avec mémoire de position dépendamment de la version. Ils vont même jusqu’à intégrer des ports USB sur le côté. Un éclairage ambiant programmable est disponible.

Photo: Kia

De nombreuses technologies dernier cri font leur entrée dans le Niro 2023, comme une clé numérique sur votre téléphone ou montre intelligente que vous pouvez partager avec d’autres personnes aussi facilement qu’un texto. Des mises à jour logicielles par infonuagique gardent le système d’infodivertissement et les cartes de navigation bien à jour de façon automatique. De plus, il est possible de contrôler certaines fonctions du véhicule à distance via l’Assistant Google ou Alexa d’Amazon.

Puissance et autonomie

Le Kia Niro 2023 ne change rien à sa variante hybride sur le plan technique, qui continue de fournir 139 chevaux et 195 livres-pied de couple. Par contre, le Niro PHEV gagne un moteur électrique plus puissant (62 kW au lieu de 45 kW) pour un rendement total de 180 chevaux (+41). Sa batterie au lithium-ion polymère affiche maintenant une capacité de 11,1 kWh et devrait augmenter l’autonomie électrique de 42 à 53 kilomètres avec les roues de 16 pouces, selon Kia.

Photo: Kia

Détail intéressant : un nouveau mode de conduite appelé Zone verte permet de couper automatiquement le moteur à essence lorsqu’on roule près des écoles, hôpitaux ou certains quartiers résidentiels. Le véhicule se sert des données du GPS et de l’historique de conduite pour ce faire.

Quant au Niro EV de 201 chevaux et 291 livres-pied, il conserve essentiellement les mêmes spécifications. Sa batterie passe de 64 à 64,8 kWh, ce qui est négligeable, mais l’autonomie serait accrue de 385 à 407 kilomètres, donc très proche du Hyundai Kona électrique (415 km) et plus que la Chevrolet Bolt EUV (397 km).

Photo: Kia

Un système de thermorégulation de la batterie en option aidera à maximiser son efficacité par temps froid. De plus, à l’instar du Kia EV6, son moteur électrique pourra servir de génératrice pour recharger ou alimenter divers appareils qu’on branche au véhicule.

Les prix ainsi que des détails plus spécifiques au marché canadien seront communiqués à l’approche de la mise en vente cet automne.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Kia Niro EV 2022