La Subaru Outback 2023 change de gueule et devient plus techno

Dans le cadre du Salon de l’auto de New York, Subaru présente une Outback 2023 remaniée et équipée de nouvelles technologies.

Toutes les versions, à l’exception de la Wilderness ajoutée pour 2022, arborent une nouvelle partie avant qui comprend une calandre plus proéminente, des phares à DEL et antibrouillards redessinés ainsi qu’une garniture protectrice de pare-chocs d’apparence plus robuste.

Le changement qui saute le plus aux yeux, toutefois, se trouve sur les flancs. De nouvelles moulures contrastantes font le pont entre le bas de la carrosserie et les phares en plus de longer le contour des passages de roues de façon plus marquée. Ces éléments de style rappellent tantôt le VUS électrique Solterra 2023, tantôt la berline sport WRX 2022 de nouvelle génération. Est-ce une bonne chose? À vous d’en juger.

Photo: Subaru

Plus de sécurité

Au sommet de la gamme, l’Outback 2023 se dote d’une nouvelle caméra simple à grand angle qui fonctionne avec le système EyeSight à double caméra. Ça permet d’élargir le champ de vision pour détecter les piétons et les cyclistes, particulièrement aux intersections. Un rétroviseur numérique ACL intégrant une boussole s’ajoute également.

Parlant du système EyeSight, une fonction de plus vient bonifier ses capacités, soit l’assistance à la direction d’urgence. Celle-ci travaille de concert avec le dispositif de freinage précollision dans le but d’éviter une collision à des vitesses inférieures à 80 km/h.

À l’intérieur, le système multimédia avec écran de 11,6 pouces offert dans plusieurs versions est maintenant compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. L’Outback 2023 devient par ailleurs le premier modèle de Subaru à intégrer la technologie de repérage what3words à son système de navigation. Il s’agit d’un moyen de se rendre à n’importe quel endroit dans le monde grâce à une combinaison unique de trois mots représentant une adresse géographique.

Légères hausses de prix à prévoir

Pour le reste, c’est la même recette. Vous aurez le choix entre un moteur atmosphérique de 2,5 litres développant 182 chevaux et 176 livres-pied de couple ainsi qu’un moteur turbocompressé de 2,4 litres qui fournit 260 chevaux et 277 livres-pied. Chacun est jumelé à une boîte à variation continue avec un mode manuel simulant huit rapports, sans parler du rouage intégral symétrique de Subaru, mais seul le second peut remorquer jusqu’à 3 500 livres.

Photo: Subaru

La Subaru Outback 2023 sera en vente dans les prochains mois, mais ses prix restent à déterminer. Attendez-vous à de légères hausses par rapport à 2022.

