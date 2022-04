Étude : un moyen étonnant d'augmenter l'autonomie de votre voiture électrique

En attendant que les bornes de recharges soient plus rapides et plus nombreuses dans la province, l’autonomie des véhicules électriques est certainement ce qui préoccupe le plus les conducteurs et les acheteurs potentiels.

On connaît bien sûr différentes façons et techniques pour maximiser les distances qu’on peut parcourir avec une batterie pleine, comme conduire en douceur, recourir le plus possible au système de freinage régénérateur, activer le mode Éco, etc. En hiver, pensons au fait de programmer la recharge et le préchauffage du véhicule lorsqu’il est branché ou encore d’utiliser le volant et les sièges chauffants à la place de la chaufferette.

Vous voulez un autre truc? Faites attention à la musique que vous écoutez.

Kia a récemment mené une étude au Royaume-Uni sur le comportement des conducteurs de véhicules électriques en se penchant sur l’impact des choix musicaux sur l’autonomie. Sans connaître au préalable le type d’expérience à laquelle ils se prêtaient, les participants devaient conduire un exemplaire du multisegment EV6 au son de Beethoven, Adele, Kanye West, The Weeknd, Tycho et Anna Meredith.

Photo: Kia

Conclusion : les airs classiques favorisent une conduite quatre fois plus efficace que d’autres genres de musique, la Symphonie no 9 de Beethoven aidant particulièrement à rester calme et modéré au volant, à ce qu’il paraît.

À l’inverse, écouter des chansons entraînantes comme Blinding Lights de The Weeknd peut faire tomber l’autonomie deux fois plus rapidement, selon ce qu’ont découvert les chercheurs (c’est probablement pire avec du heavy metal, mais l’étude n’en fait pas mention). La chanson Hello de Adele comporte plusieurs hauts et bas auxquels les conducteurs réagissent, mais pas au point d’affecter l’autonomie autant que d’autres titres plus animés.

Le même genre de constat peut sans doute s’appliquer à la conduite d’un véhicule à essence, remarquez. Et pour revenir à la musique classique, c’est assurément un moyen de réduire le stress en conduisant et donc de faire plus attention aux techniques que l’on adopte au volant.

En vidéo : notre essai du Kia EV6 2022