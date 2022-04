Subventions pour véhicules électriques : le Canada reverra ses critères d’admissibilité

Le gouvernement du Canada a déposé son nouveau budget cet après-midi et on y apprend que le programme d’incitatifs pour l’achat d’un véhicule électrique sera prolongé jusqu’en 2025.

Le gouvernement fédéral a aussi déclaré que l’admissibilité au programme sera élargie « pour appuyer l’achat d’un plus grand nombre de modèles de véhicules, notamment les fourgonnettes, les camions et les véhicules utilitaires sport ». Les détails seront communiqués par Transports Canada au cours des prochaines semaines.

Pour le moment, le gouvernement canadien octroie une subvention de 5000 $ aux acheteurs de véhicules électriques (et certains modèles hybrides rechargeables). Toutefois, seuls les véhicules dont le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) est de moins de 45 000 $ sont admissibles. Les modèles à sept passagers et plus peuvent pour leur part être considérés si leur PDSF ne dépasse pas 55 000 $.

L’annonce du budget canadien laisse place à la spéculation, mais on comprend que le programme pourrait bientôt inclure des véhicules plus chers, ce qui permettrait bien sûr d’augmenter le nombre de modèles éligibles.

Selon Transports Canada, plus de 136 000 véhicules électriques neufs ont été loués ou achetés depuis l’implantation de cette subvention en 2019.

D’autres mesures

Parmi les autres mesures annoncées au budget pour favoriser la transition vers les véhicules électriques, le gouvernement du Canada a officialisé l’implantation prochaine d’une norme Zéro émission : une obligation relative aux ventes selon laquelle les véhicules zéro émission (VZE) devront représenter au moins 20% des ventes de tous les véhicules légers neufs au Canada d’ici 2026, au moins 60% des ventes d’ici 2030 et 100% des ventes d’ici 2035.

Un investissement de 400 M$ servira aussi à financer un réseau national de bornes de recharge, notamment dans des régions plus éloignées.

Au Québec

Rappelons qu’au Québec, le programme Roulez vert a récemment été prolongé jusqu’en 2027. Le gouvernement provincial en a profité pour abaisser légèrement les montants octroyés aux acheteurs de véhicules électriques.

Pour un modèle 100% électrique, la subvention offerte par Québec passe de 8000 $ à 7000 $ Les véhicules hybrides rechargeables sont maintenant plafonnés à un rabais de 5000 $ alors que l’aide pour les véhicules électriques d’occasion a été abaissée à 3500 $ au lieu de 4000 $.

Au Québec, les véhicules neufs éligibles doivent être offerts à un PDSF de moins de 60 000 $.

