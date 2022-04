Alfa Romeo travaille sur un VUS plus gros que le Stelvio

Les choses bougent chez Alfa Romeo depuis l’arrivée en poste de son nouveau chef de la direction, Jean-Philippe Imparato, et de la création du groupe Stellantis qui chapeaute maintenant la marque italienne.

Après avoir enfin dévoilé son nouveau VUS compact Tonale 2023 en février, disponible avec une motorisation hybride rechargeable, puis confirmé la venue d’un premier véhicule 100% électrique en 2024, plus petit et possiblement appelé Brennero, Alfa Romeo se tourne vers un modèle plus spacieux qui deviendra son futur porte-étendard.

Êtes-vous surpris d’apprendre qu’il s’agira d’un VUS? Probablement pas. S’adressant à des médias américains, Imparato a parlé d’un grand frère pour le Stelvio, un modèle de taille intermédiaire qui jouera dans la même ligue que les BMW X5 et Mercedes-Benz GLE.

Peu de détails à son sujet sont connus pour le moment. On n’a aucune idée du nom qu’il pourrait porter, mais son arrivée serait prévue… en 2027. Oui, c’est dans très longtemps!

Photo: Stellantis

Comme nous l’avons rapporté précédemment, Alfa Romeo prévoit de ne vendre que des véhicules électriques en Europe, en Chine et en Amérique du Nord à compter de 2027, ce qui signifie que le VUS intermédiaire en question n’offrira pas de version à essence ou même hybride.

Par ailleurs, est-ce que les voitures sont condamnées à disparaître chez Alfa Romeo? Pas du tout. Imparato a déclaré que la Giulia aura un avenir et que sa prochaine génération sera entièrement à batterie.

Photo: Stellantis

Entre-temps, rappelons qu’Alfa Romeo bonifie la gamme des Giulia et Stelvio pour l’année-modèle 2023 avec l’ajout d’une édition limitée Estrema, qui se glisse entre les versions Veloce et Quadrifoglio. Les prix de détail canadiens s’élèvent respectivement à 66 995 $ et 69 295 $, auxquels s’ajoutent les frais de transport et de préparation de 2 095 $. Il est déjà possible de commander un exemplaire. Les livraisons doivent s’amorcer cet été.

En vidéo : L'Alfa Romeo Tonale 2023 se dévoile