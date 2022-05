Le Land Rover Range Rover Sport 2023 se refait une beauté

Le Range Rover est le véhicule le plus emblématique de la marque Land Rover, mais c’est le Range Rover Sport qui est le champion des ventes en Amérique du Nord pour le célèbre fabricant anglais.

Lancé en 2005, puis redessiné en 2013 avec l’acteur Daniel Craig à son volant lors de sa première mondiale à New York, voilà maintenant que la troisième génération du Range Rover Sport se pointe avec le millésime 2023.

Côté look, le nouveau Range Rover Sport est fidèle à la philosophie actuelle de la marque avec une allure plus épurée. On retrouve les codes stylistiques typiques, comme le capot de type clamshell, mais on découvre également un VUS qui affiche une présence à la fois affirmée et sobre.

Photo: Land Rover

Lors de sa présentation, David Eburah, responsable du design extérieur de la marque, soulignait les trois lignes parcourant toute la longueur de la carrosserie, de l’avant à l’arrière. La première est celle du toit, fuyante et s’abaissant vers l’arrière, la seconde est celle de l’épaule qui s’élève vers l’arrière, alors que la troisième ligne épousant les bas de caisse s’élève elle aussi. Ces trois lignes convergent donc vers l’arrière du Range Rover Sport, ce qui lui donne sa silhouette dynamique et sportive. Le tout est complété par des phares très effilés et des feux de type Oled cintrant le nom Range Rover affiché sur le pavillon arrière. Les jantes de série mesurent 21 pouces, mais des jantes de 23 pouces seront offertes en option.

Concernant son gabarit, ce nouveau VUS de performance est plus long de trois pouces, et son empattement a progressé de deux pouces par rapport au modèle antérieur, ce qui a pour effet de bonifier le dégagement accordé aux jambes des passagers arrière ainsi que le volume de chargement du coffre, lequel fournit 10% plus d’espace. Sur le plan technique, le Range Rover Sport de troisième génération repose sur une architecture composée de plusieurs métaux, laquelle est plus rigide de 35% par rapport au modèle précédent.

Photo: Land Rover

Un habitacle sobre et sportif

Les sièges avant, chauffants et ventilés, sont de style cockpit avec des renflements sur les côtés, et la surface intérieure des portières est recouverte d’un matériau textile - appelé simplement Tech - d’un très bel effet. Le look est à la fois techno et minimaliste avec une console centrale qui intègre les commandes rotatives du système de chauffage/climatisation. Plus haut, un écran de 13,1 pouces intègre le système d’infodivertissement Pivi Pro d constructeur. La connexion sans fil est possible avec Apple CarPlay, Android Auto et même Amazon Alexa.

Les dossiers des places arrière sont inclinables, et le toit panoramique rend l’habitacle lumineux. Un nouveau système d’annulation du bruit ambiant permet de réduire la perception du bruit de roulement de moitié dans l’habitacle, par rapport au modèle précédent, alors que la chaîne audio, conçue par Meridian et comportant 29 haut-parleurs, est mise à contribution pour amplifier la sonorité du moteur en conduite sportive.

Photo: Land Rover

Quatre motorisations au programme

Pour le marché canadien, le Range Rover Sport sera offert en quatre déclinaisons, soit P400 Dynamic S, P400 Dynamic SE, P440e Dynamic HSE et P530 First Edition avec une gamme de prix allant de 101 750 $ à 133 650 $.

C’est donc avec un large éventail de motorisations, regroupant hybridation légère et hybridation enfichable et V8 biturbo que le Range Rover Sport sera lancé sur le marché, quoique le V8 sera réservé à la déclinaison P530 First Edition, laquelle fera l’objet d’une production limitée.

Photo: Land Rover

Une dynamique relevée

On s’attend à ce que le Range Rover Sport 2023 fasse preuve d’une dynamique relevée, surtout avec l’ensemble Stormer Handling Package, lequel ajoute des actuateurs à la suspension pneumatique adaptative, permettant de réduire les mouvements de la caisse en conduite sportive, une direction aux quatre roues et un différentiel arrière actif afin de bonifier l’agilité et la sportivité en virage. En conduite hors route, le Range Rover Sport peut gravir des pentes de 45 degrés et rouler dans des cours d’eau profonds de 35 pouces.

C’est donc en faisant le plein des nouvelles technologies développées par le constructeur et en affichant un nouveau look à la fois épuré et dynamique que le Range Rover Sport fait son entrée sur le marché. On attend de pouvoir le conduire afin de vous informer sur ses performances en connaissance de cause…

En vidéo: notre essai du Land Rover Defender 2021