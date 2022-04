Une Golf GTI 2013 pour un jeune de 19 ans?

Notre fils de 19 ans souhaite faire l’achat d’une Volkswagen Golf GTI. Nous avons vu un modèle 2013 de 149 000 km à 13 700 $, jamais accidenté. Que feriez-vous?

Bonjour Julie,

D’abord, sachez qu’une Golf GTI coûtera cher en assurance, et ce, peu importe l’année. Ce sont des voitures très populaires auprès des jeunes et pour lesquelles les réclamations sont nombreuses. Avant de choisir, peut-être serait-il donc plus sage d’obtenir quelques soumissions.

La GTI que vous convoitez, un modèle 2013, semble intéressante. Le prix est correct, bien entendu si vous considérez que la voiture est en bonne condition. Je ne saurais d’ailleurs trop insister sur la nécessité de faire faire une bonne inspection, incluant un test de consommation d’huile du moteur et de la condition du turbocompresseur. Ces deux éléments sont importants sur ce modèle.

Photo: Antoine Joubert

Aussi, et puisque ces bagnoles sont souvent davantage sollicitées (conduite sportive), prenez le temps de vérifier l’état général des éléments de soubassement (freins, suspension, direction), de même que l’état de la transmission (autant la manuelle et son embrayage que la DSG automatique).

Évidemment, la GTI est amusante à conduire, et encore plus impressionnante s’il s’agit d’un modèle 2015 - lequel , bien sûr, vous coûtera plus cher. Mon conseil est d’abord de choisir le modèle en meilleure condition par rapport au budget que vous souhaitez allouer à cet achat. Et si l’aubaine semble trop belle pour être vraie, dites-vous qu’il peut y avoir anguille sous roche.

En terminant, si vous optez pour une version équipée d’un toit ouvrant, assurez-vous de son bon fonctionnement et de l’état d’un circuit d’évacuation. Jetez un œil au pavillon et si vous constatez des cernes d’eau, c’est qu’il y a un problème sérieux et que de coûteuses réparations sont à prévoir.

