Quelle est la puissance du nouveau moteur Hurricane de Stellantis?

J’aime bien les produits proposés par Stellantis, mais les mécaniques sont vieillottes (V6 Pentastar et V8 Hemi) ou peu intéressantes pour moi (l’hybride rechargeable). Or, j’ai vu qu’une nouvelle mécanique s’en venait. Pouvez-vous m’en dire plus? Quelle sera la puissance?

-------------------------

Bonjour Pierre,

En effet, Stellantis a récemment dévoilé une nouvelle motorisation à essence à six cylindres en ligne de 3,0 L qui jouit de la turbocompression. Elle porte l’appellation Hurricane. Deux versions de ce moteur seront offertes : SO (Standard Output) et HO (High Output).

Dans le cas de la première, le géant automobile promet une puissance de plus de 400 chevaux et un couple de plus de 450 livres-pied. Pour ce qui est de la version HO, on annonce une puissance qui excédera les 500 et un couple supérieur à 475 livres-pied. Voilà qui est fort prometteur.

Pour le moment, Stellantis n’a pas encore officialisé la venue de cette mécanique sous le capot d’un véhicule précis. Or, de nombreuses informations à cet effet circulent sur Internet et laissent sous-entendre que ce moteur à six cylindres pourrait animer la version allongée du Jeep Grand Wagoneer. Par la suite, il ne serait pas étonnant que les bannières Ram et Dodge utilisent à leur tour cette mécanique des plus intéressantes.

Certes, on pourrait douter de la pertinence de développer une nouvelle motorisation à essence à une époque au cours de laquelle l’électricité prend de plus en plus de place. Cela étant, les ingénieurs responsables du développement de la mécanique Hurricane ont assuré qu’elle pouvait être jumelé à l’électrification éventuellement.

