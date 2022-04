Combien coûte... l'Audi S3 2022?

Exclusif Les Audi TT RS et RS 3 seront abandonnées au Canada

D’après des messages envoyés chez Audi et dont Le Guide de l'auto a obtenu copie, les Audi TT RS et RS 3 seront écartées du marché canadien pour l’année-modèle 2022. Une communication envoyée à certains concessionnaires mentionne que ceux et celles qui ont remis un dépôt pour l’un ou l’autre …