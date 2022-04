Le Guide de l’auto à la télé dès le 9 avril!

Bonne nouvelle pour les amateurs d’automobile! Dès le 9 avril, vous pourrez suivre l’équipe du Guide de l’auto sur les ondes de TVA.

Tous les samedis à 11:30, les experts du Guide de l’auto vous donnent rendez-vous pour une émission de 30 minutes axée à 100% sur l’automobile.

Divisée en cinq grands thèmes, cette nouvelle émission pilotée par Antoine Joubert et Gabriel Gélinas saura en mettre plein la vue, autant pour les amateurs d’automobile que pour les consommateurs à la recherche de leur prochain véhicule.

Tous les sujets seront abordés : de la techno aux véhicules électriques en passant par nos fameux essais routiers, il y en aura assurément pour tous les goûts. La première émission commencera d’ailleurs en force avec l’essai par Antoine et Gabriel de la nouvelle Volkswagen Golf R 2022. Ça promet!

L’équipe s’agrandit

Pour lancer ce nouveau projet, l’équipe du Guide accueille dans ses rangs le réputé chroniqueur techno Mathieu Roy, que vous pouvez quotidiennement suivre à l’émission Salut Bonjour. Mathieu cumule des années d’expérience dans le monde de la techno et se passionne particulièrement pour le milieu automobile, faisant de lui un sérieux allié pour notre équipe.

L’ajout d’une émission télévisée sur TVA représente une grosse étape pour Le Guide de l’auto. En plus de notre livre annuel et de notre site web, vous pouvez consulter nos contenus dans les pages du Journal de Montréal et du Journal de Québec en plus de nous entendre toutes les semaines sur QUB Radio.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer ce samedi le 9 avril à 11:30 sur TVA!