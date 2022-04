McLaren 720S : un ensemble ultra limité et exclusif au Canada

Voilà 10 ans que McLaren commercialise ses voitures au Canada. Afin de souligner l’occasion, le distributeur Pfaff Automotive a commandé 10 exemplaires spécialement préparés par l’équipe de McLaren Special Operations.

L’ensemble, appelé « Canada 10th Anniversary MSO 1/10 », est appliqué à trois coupés 720S et sept cabriolets 720S Spyder.

D’abord, la peinture Pure Black est un clin d’œil à la première McLaren vendue au pays en 2012, une MP4-12C, tandis que les touches orangées évoquent les bolides de course de McLaren qui ont triomphé en Série Can-Am depuis 1967.

Ensuite, les roues arborent un fini Stealth foncé et, pour compléter l’extérieur en beauté de façon typiquement canadienne, une feuille d’érable orne la bande sur le capot et le dessous de l’aileron arrière.

Photo: Pfaff Automotive

Chaque exemplaire vient également avec des options incontournables, comme le toit vitré à opacité variable et l’ensemble Performance comprenant des pneus Pirelli Corsa.

« Nous sommes vraiment excités de célébrer l’héritage de McLaren au Canada. Avec une série quasi ininterrompue de victoires dans la légendaire Série Can-Am et 13 victoires en Formule 1, McLaren a toujours placé la barre de la performance incroyablement haut au Canada », a déclaré Christopher Pfaff, président et chef de la direction de Pfaff Automotive.

« Avec trois points de vente au Canada et plus de 1 000 voitures McLaren vendues, la marque a su transposer son succès sur les routes canadiennes, a-t-il ajouté. Ces dix 720S uniques rendent hommage à tout cet héritage et offrent à nos clients canadiens un produit spécial et excitant. »

Les 10 McLaren 720S Canada 10th Anniversary MSO 1/10 sont disponibles pour les clients des concessions de Montréal, Toronto et Vancouver avec un supplément non spécifié par rapport aux modèles réguliers.

En vidéo : Parle-moi de ton char - Phil Grisé et sa McLaren 720S