Subaru Outback et Mazda CX-50 : comparons les chiffres

L’engouement est palpable avec l’arrivée imminente du Mazda CX-50 2023. Ce VUS se veut un peu plus volumineux et présente des caractéristiques plus aventurières par rapport au Mazda CX-5. On peut en quelque sorte parler d’une réplique au Subaru Outback.

Comment ces deux véhicules utilitaires sport se comparent-ils? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : égalité

Photo: Julien Amado

Sur le plan mécanique, le Mazda CX-50 et le Subaru Outback ont des approches très connexes. En effet, ils proposent chacun deux motorisations semblables. Commençons avec le Subaru.

Les modèles Commodité, Tourisme, Limited et Premier de l’Outback sont animés par un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres atmosphérique produisant 182 chevaux et 176 lb-pi de couple. Les moutures Wilderness, Limited XT et Premier XT emploient un moteur turbocompressé de 2,4 litres. La puissance s’élève alors à 260 chevaux et le couple à 277 lb-pi.

Quant au Mazda CX-50, il possède un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres qui peut équiper les variantes GS-L et GT. La puissance est de 187 chevaux et 186 lb-pi de couple. Ce même moteur, mais doté de la turbocompression, monte la cavalerie à 256 chevaux et 310 lb-pi, lorsqu’il est ravitaillé avec de l’essence suprême (indice d’octane 93).

Les deux véhicules arrivent de série avec le rouage intégral. L’Outback fait appel à une boîte à variation continue qui simule huit rapports, alors que le CX-50 incorpore une transmission à six vitesses.

Bref, les deux utilitaires proposent des groupes motopropulseurs similaires, de sorte qu’ils débutent ce match comparatif à égalité.

Consommation : avantage Subaru Outback

Photo: Julien Amado

Le Subaru Outback affiche des cotes de consommation inférieures à celles du Mazda CX-50, à l’exception de sa version Wilderness.

La petite et la grosse cylindrée du Mazda consomment 8,9 et 9,4 L/100 km à la pompe. Le Subaru, quant à lui, consomme entre 8,2 et 9,1 L/100 km. Bref, l’Outback tire une avance dans cette manche.

Côté pratique : avantage Subaru Outback

Photo: Julien Amado

À ce chapitre, Subaru remporte la catégorie haut la main. L’Outback procure un espace de chargement variant de 920 litres (banquette relevée) à 2 144 litres (sièges rabattus). Cette donnée baisse à 878 et 1 586 litres respectivement pour le CX-50.

Pour les capacités de remorquage, les moteurs atmosphériques peuvent tirer 2 700 lb (1 225 kg) pour l’Outback et 2 000 lb (907 kg) pour le CX-50. Toutefois, les versions turbocompressées affichent les mêmes données pour les deux marques : 3 500 lb (1588 kg).

Sécurité : égalité

Photo: Antoine Joubert

Au sujet de la sécurité, le Subaru Outback détient la distinction Top Safety Pick + 2022 de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

L’IIHS n’a pas encore évalué le Mazda CX-50 au moment d’écrire ces lignes. Par contre, puisque ce dernier partage des technologies avec le Mazda CX-5, il est probable qu’il se mérite aussi la mention Top Safety Pick +.

En ce qui concerne les systèmes d’aides à la conduite, l’Outback emploie la suite technologique EyeSight. Quant au Mazda CX-50, il utilise les caractéristiques de sécurité actives et passives i-Activesense.

Pour n’en nommer que quelques-unes, les deux technologies comprennent : le système de surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière, l’assistance au freinage d’urgence, l’assistance au maintien de la trajectoire et le système de détection des piétons.

Intégration technologique : égalité

Photo: Julien Amado

À bord de l’Outback, le conducteur fait face à une instrumentation aux cadrans analogiques, accompagnée d’un moniteur de 4,2 pouces. Le système multimédia incorpore un écran de sept pouces (pour les versions Commodité) et 11,6 pouces en option. Apple CarPlay et Android Auto arrivent de série. Il faudra débourser un supplément pour obtenir la recharge par induction et la chaîne Harman Kardon à douze haut-parleurs.

Au poste de commande du CX-50, le pilote est servi par des cadrans analogiques et un écran de sept pouces. L’infodivertissement emploie un écran de 10,25 pouces. Apple CarPlay et Android Auto figurent également au menu, mais ils peuvent être utilisés sans fil. Tout comme pour l’Outback, il faut cocher des options afin d’accéder à la recharge par induction et à la chaîne hi-fi Bose munie de douze haut-parleurs.

Puisque le Subaru Outback et le Mazda CX-50 offrent essentiellement les mêmes fonctionnalités, aucun ne sort gagnant dans la catégorie. Il s’agit d’une question de préférence pour l’automobiliste.

Prix : avantage Subaru Outback

Photo: Julien Amado

Subaru a l’avantage de commercialiser une plus grande variété de déclinaisons de l’Outback, contrairement aux trois moutures du CX-50 (pour le moment). De plus, l’Outback affiche des prix inférieurs, même pour des versions équivalentes au Mazda CX-50. Voici les prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF) pour toutes les versions de ces deux modèles.

Mazda CX-50

GS-L : 37 900 $ GT : 42 850 $ GT Turbo : 45 350 $ Édition Meridian : prix à venir

Subaru Outback

Commodité : 31 195 $ Tourisme : 35 395 $ Limited : 39 595 $ Premier : 41 395 $ Wilderness : 41 995 $ Limited XT : 42 395 $ Premier XT : 44 195 $

Garanties : avantage Mazda CX-50

Photo: Antoine Joubert

Grâce à son plan agressif, Mazda rafle la mise ici. Les garanties de base et du groupe motopropulseur s’étalent sur une période de trois ans et cinq pour les deux constructeurs.

Cependant, la protection s’arrête à 60 000 km et 100 000 km pour l’Outback, tandis que le kilométrage est illimité pour le CX-50 dans les deux cas.

La garantie contre la perforation chez Subaru est de 5 ans/100 000 km, alors qu’elle est de 7 ans/kilométrage illimité pour Mazda.

En vidéo: Antoine Joubert présente le Subaru Outback Wilderness