Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Toyota Sienna

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Bien qu’elles perdent régulièrement des parts de marché au profit des VUS, les fourgonnettes sont pratiques et peuvent rendre de grands services aux familles. L’arrivée de l’hybridation a également changé la donne, et avec le prix actuel de l’essence, ces modèles deviennent encore plus pertinents.

Dans le créneau des fourgonnettes, la Toyota Sienna qui conserve la première place du palmarès de l’équipe d’experts du Guide de l’auto. Renouvelée l’année passée, la fourgonnette nippone demeure évidemment dans le coup pour l’année modèle 2022.

Photo: Toyota

Uniquement disponible avec une motorisation hybride, la Sienna ne consomme que 6,7 L/100 km en moyenne, ce qui est fort peu considérant sa taille et son poids.

Autre élément important, la Sienna peu recevoir le rouage intégral, ce qui est un avantage non négligeable au Québec. Et quand on additionne l’hybridation au rouage intégral, on obtient un ensemble très compétent. La conduite est plutôt aseptisée, mais si vous cherchez un véhicule rationnel, économe en carburant et avec une très bonne fiabilité, la Sienna devrait combler vos attentes.

Photo: Toyota

Les finalistes

Derrière l’imbattable Toyota, on retrouve deux sœurs vendues sous la bannière Chrysler : la Pacifica et la Grand Caravan. Deux modèles qui s’illustrent grâce à leur conduite agréable, leur tenue de route efficace et des performances tout à fait adéquates.

Avec la Pacifica, on peut obtenir un modèle hybride rechargeable. Un avantage important puisqu’il est possible de rouler environ 50 km sans consommer d’essence. Une version à rouage intégral figure au catalogue, mais seulement sur les versions à essence… Dommage.

Photo: Marc Lachapelle

Le prix plus élevé de la Grand Caravan actuelle comparée à la précédente génération la rend également moins intéressante pour ceux qui recherchent un véhicule familial à bas prix.

Enfin, la dernière marche du podium revient à une nouveauté, la Kia Carnival.

Photo: Julien Amado

Remplaçante de la Sedona, la fourgonnette coréenne a nettement rehaussé son niveau de jeu. Beaucoup mieux finie que par le passé, efficace et sûre sur la route, elle ne doit sa troisième position qu’à l’absence d’une version électrifiée et d’un rouage intégral. Deux caractéristiques qui sont devenues indispensables pour prétendre à la première place de la catégorie.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 dans toutes les catégories, c’est par ici!