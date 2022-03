Le Mazda CX-3 ne reviendra pas après 2022

Après avoir été éliminé aux États-Unis pour 2022, le multisegment sous-compact Mazda CX-3 ne sera pas de retour au Canada en 2023.

Le Guide de l’auto a obtenu la confirmation de la part de Mazda lors d’un événement médiatique visant à présenter le nouveau CX-50.

Ayant reçu beaucoup d’éloges et connu un bon succès à ses premières années sur le marché (il existe depuis 2016), le Mazda CX-3 se fait largement éclipser aujourd’hui par le CX-30, plus spacieux et drôlement plus attrayant. Pendant que le premier a vu ses ventes canadiennes baisser de 4,5% en 2021 (après la dégringolade de 2020 provoquée par la pandémie) pour s’établir à 5 314 unités, le second a bondi de 26,5% jusqu’à 11 407 unités.

Le CX-3 a repris du pic en ce début de 2022, aidé par son prix très abordable alors que le pays est frappé par une inflation importante, mais il ne fait aucun doute que ce modèle ne cadre plus vraiment dans la stratégie actuelle de Mazda, qui tend à devenir une marque quasi de luxe avec des produits plus raffinés.

Photo: Mazda Canada Inc.

Si vous désirez une Mazda à hayon pas trop chère et disponible avec un rouage intégral, il faudra vous tourner vers la Mazda3 Sport ou encore ledit CX-30 après 2022.

Le CX-3, lui, ira rejoindre le Ford EcoSport, qui cessera d’être commercialisé cette année, ainsi que les Chevrolet Trax et Buick Encore, qui ne seraient pas de retour eux non plus selon les dernières informations.

