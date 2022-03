Estrema : une nouvelle édition spéciale pour les Alfa Romeo Giulia et Stelvio

Pour la première fois de son histoire, Alfa Romeo lance une édition limitée offerte à l’échelle mondiale. Appelée « Estrema » (un mot italien qui signifie extrême), celle-ci se joint à la gamme des Giulia et Stelvio pour l’année-modèle 2023.

Contrairement à ce que le nom suggère, l’édition limitée ne se veut pas l’expression ultime des modèles Alfa Romeo, se glissant plutôt entre les versions Veloce et Quadrifoglio.

L’Estrema hérite de la seconde son différentiel à glissement limité et sa suspension active de série, qui ajuste l’amortissement en temps réel afin d’optimiser tantôt la tenue de route, tantôt le confort. Ceci s’effectue en tenant compte bien sûr du mode de conduite choisi via la molette sur la console.

Photo: Stellantis

Fait intéressant : l’écurie de Formule 1 d’Alfa Romeo a collaboré avec le constructeur, notamment dans le but de rendre les véhicules plus légers et plus maniables. La réduction de poids n’est cependant pas précisée.

Rien ne change côté moteur par rapport à la version Veloce. Les Giulia Estrema et Stelvio Estrema font usage du quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, qui développe une puissance de 280 chevaux et un couple de 306 livres-pied par l’entremise d’une boîte automatique à huit rapports. Leur accélération de 0 à 100 km/h prend respectivement 5,1 et 5,6 secondes, selon Alfa Romeo.

Photo: Stellantis

Sur le plan du design, on note une garniture en fibre de carbone sur la calandre et les boîtiers de rétroviseurs, des emblèmes « Estrema » foncés sur les ailes et le derrière ainsi qu’un fini noir lustré pour les montants du centre, le contour des vitres latérales, les étriers de freins et les jantes (19 pouces sur la berline, 21 pouces sur le VUS). Un ensemble comprenant des roues et des pneus arrière plus larges est disponible, sans parler du choix de quatre couleurs de carrosserie : Alfa Rosso, Blanc Alfa, Blue Misano et Noir volcanique.

Finalement, l’intérieur se démarque avec des coutures rouges sur les différentes surfaces en cuir, des accents en fibre de carbone semblables à ceux qu’on retrouve dans la version Quadrifoglio et naturellement des sièges sport. Il y a un toit ouvrant à double panneau et une chaîne audio Harman Kardon à 14 haut-parleurs.

Photo: Stellantis

Les prix de détail canadiens s’élèvent à 66 995 $ pour la Giulia Estrema et à 68 495 $ pour le Stelvio Estrema, auxquels s’ajoutent les frais de transport et de préparation de 2 095 $. Il est déjà possible de commander un exemplaire. Les livraisons doivent s’amorcer cet été.

