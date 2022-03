Lucid Air : deux ans de recharge gratuite avec Electrify Canada

Tout le monde aime ce qui est gratuit, même les conducteurs qui achètent des voitures électriques de plus de 100 000 $.

Le réseau Electrify Canada vient d’annoncer une entente avec Lucid Motors en vue d’offrir la recharge rapide gratuitement pendant deux ans aux clients canadiens qui réservent une Lucid Air d’ici le 30 juin 2022.

Electrify Canada tarde encore à s’implanter au pays, n’ayant que 30 stations de recharge proposant 120 bornes individuelles. Toutefois, d’ici 2026, la compagnie prévoit de passer à une centaine de stations de recharge avec plus de 500 bornes individuelles.

Photo: Electrify Canada

Le système de paiement novateur Brancher et recharger, intégré au réseau d’Electrify Canada, est configuré de manière à permettre aux conducteurs de Lucid Air d’accéder gratuitement aux bornes de recharge simplement en branchant leur véhicule. Et grâce à des niveaux de puissance allant jusqu’à 350 kW, il est possible d’ajouter une autonomie de 350 kilomètres en environ 15 minutes. Si la température le permet, bien sûr!

« Nous sommes ravis de travailler avec Electrify Canada en raison de la qualité et de la fiabilité de son réseau de recharge et de ses projets d’expansion au Canada, a déclaré Zak Edson, vice-président des ventes et du service chez Lucid. En combinant notre technologie révolutionnaire de batterie aux vitesses de recharge ultrarapides d’Electrify Canada, nous offrirons à nos clients une expérience de conduite électrique de premier ordre. »

Rappelons que la Lucid Air est vendue au Canada avec un prix de détail suggéré de 105 000 $ pour la version d’entrée de gamme offrant 653 kilomètres d’autonomie. La plus dispendieuse coûte 229 000 $ et peut parcourir jusqu’à 836 kilomètres.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Lucid Air 2022