Acura Integra : 70 % des réservations se font avec la boîte manuelle

Acura a-t-elle sous-estimé l’intérêt des futurs clients de sa nouvelle Integra 2023 pour la boîte manuelle? Ça semble bien être le cas.

En ressuscitant sa compacte au nom légendaire, la marque de luxe de Honda a annoncé un prix de base canadien qui tournera autour de 35 000 $. C’est bien, sauf que la boîte de vitesses incluse de série est une automatique à variation continue (CVT). Rien pour soulever les passions, même si elle comprend une fonction Step-Shift avec palettes au volant pour simuler des changements de rapport.

Pour obtenir la boîte manuelle à six rapports (et le différentiel à glissement limité qui l’accompagne), il faut absolument opter pour la version supérieure A-Spec). Or, ce n’est pas un problème pour une bonne majorité d’acheteurs.

Un porte-parole d’Acura, Andrew Quillin, confirme sur Twitter que plus de 70% des gens qui ont réservé un exemplaire jusqu’à maintenant ont opté pour la boîte manuelle. C’est assez incroyable. Il fait d’ailleurs remarquer que les premières générations de l’Integra (commercialisées entre 1986 et 2001) se vendaient en version manuelle dans 50% des cas environ.

Fun Fact: 2023 Integra reservations are trending over 70% 6MT! For historical context, the MT was around 50% of sales (‘86-‘01). pic.twitter.com/G1tSVJuxQ3