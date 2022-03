BMW i7: une version électrique pour la Série 7

La BMW Série 7 actuelle date de l’année-modèle 2016, ce qui en fait la plus vieille berline de sa catégorie, mais sa remplaçante est sur le point d’arriver.

Le constructeur allemand annonce que le dévoilement aura lieu vers la mi-avril et, question de nous mettre en appétit, il nous offre quelques images confirmant que la septième génération aura un design plus audacieux et frappant. Mais surtout, la gamme sera dominée par la i7 entièrement électrique.

Comme vous pouvez le voir, l’énorme calandre apposée à certains modèles BMW refait surface ici, arborant un contour illuminé et flanquée de nouveaux phares amincis. Ça ressemble beaucoup au devant du multisegment électrique iX. Bien sûr, il faut s’attendre à ce que les versions à essence de la Série 7 et celle à motorisation électrique aient des différences visuelles marquées.

Photo: BMW

L’habitacle en mettra plein la vue également, entre autres avec une interface numérique incurvée ainsi qu’une barre de lumière interactive sur la planche de bord et les portières. Un grand toit panoramique appelé Sky Lounge sera aussi disponible. Toutefois, le clou du spectacle sera un écran cinématographique de 31 pouces (format 32:9) à résolution 8K qui se déploie à partir du plafond et permettra aux occupants arrière de regarder des vidéos.

Photo: BMW

Quant aux détails techniques, il faut patienter encore, mais on sait que la i7 sera la plus puissante représentante de la nouvelle Série 7 et que son autonomie devrait s’élever à 491 kilomètres selon les normes de l’EPA aux États-Unis – rien pour inquiéter la Tesla Model S et la Mercedes-Benz EQS, mais nettement plus que la Porsche Taycan et l’Audi e-tron GT. Aussi, le V12 de 6,0 litres, présent dans l’actuelle M760Li xDrive de 600 chevaux, sera abandonné.

Le Guide de l’auto vous donnera tous les détails sur la nouvelle BMW Série 7 et la i7 électrique de même qu’une galerie complète de photos à la suite de la première mondiale. C’est un rendez-vous!

