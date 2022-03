Étude : les véhicules qui coûtent le moins cher sur cinq ans

Trop de gens l’oublient ou n’y portent pas attention, mais le prix d’un véhicule et les paiements mensuels qui en résultent ne sont pas le seul point dont il faut tenir compte pour calculer son coût réel.

En effet, il est important de considérer également toutes les dépenses qui y sont reliées comme l’assurance auto, le carburant, les pneus, l’entretien et les réparations, sans oublier bien sûr la dépréciation, car l’argent perdu au moment de la revente peut peser lourd dans la balance.

Répétant un exercice qu’il fait annuellement, le site Kelley Blue Book effectue des simulations et des calculs pour tous les véhicules neufs sur le marché et vient de publier sa liste des modèles 2022 qui devraient coûter le moins cher sur une période de cinq ans. Bien que son travail se base sur les prix et les réalités du marché américain, on peut quand même prendre note des résultats et les comparer avec les meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto, par exemple.

Toyota se démarque

De façon générale, Toyota fait mieux que toute autre marque populaire, aidée par sa fiabilité légendaire. Cinq de ses modèles dominent leurs catégories respectives selon Kelley Blue Book, soient la Corolla, la Corolla hybride, l’Avalon (non disponible au Canada en 2022), la Sienna et le Tundra. Sa division Lexus s’impose chez les marques de luxe et c’est grâce à ses utilitaires, incluant les UX, NX, RX et LX.

Photo: Lexus

Soulignons de plus la présence de Subaru avec quatre modèles identifiés par Kelley Blue Book : la BRZ, le Forester, l’Outback et l’Ascent. Du côté des voitures électriques, la Nissan LEAF est celle qui aurait les coûts les plus bas sur cinq ans. Idem pour la Tesla Model 3 dans la catégorie des véhicules électriques de luxe.

Rappelons par ailleurs qu’une étude publiée en 2019 par le site britannique Scrap Car Comparison plaçait le Canada au quatrième rang des pays où le coût de possession d’une automobile est le moins élevé, derrière l’Australie, les États-Unis et le Danemark.

