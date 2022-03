Mercedes-Benz ouvre sa propre usine de batteries en Alabama

C’est à Tuscaloosa en Alabama que Mercedes-Benz assemblera les batteries des nouveaux véhicules électriques que sont les EQE SUV et EQS SUV.

Aujourd’hui, le PDG de Mercedes-Benz, Ola Källenius, a officialisé l’ouverture de cette usine à la fine pointe de la technologie. Lors de sa présentation, il a notamment mentionné que « cette nouvelle usine allait générer jusqu’à 600 emplois ».

Pour l’occasion, Le Guide de l’auto a assisté à l’inauguration de ces installations qui marquent un point tournant pour le constructeur allemand et son virage électrique. Rappelons que la marque étoilée entend n’offrir que des véhicules électriques d’ici 2030, là où les marchés le permettront.

Un investissement totalisant 1 milliard $ US a été nécessaire pour la concrétisation de ce projet d’une grande ampleur.

Parmi les dignitaires sur place, notons la présence de Mme Kay Ivey, gouverneure républicaine de l’État de l’Alabama. Au cours de sa brève allocution, elle s’est notamment réjouie du développement du partenariat et de la relation de confiance entre cet État Mercedes-Benz.

Photo: Germain Goyer

Mercedes-Benz renforcit sa présence en Alabama

Si le constructeur allemand a choisi l’Alabama pour y établir son usine de batteries pour véhicules électriques, ce n’est pas par hasard.

En effet, Mercedes-Benz y est présent depuis 25 ans et y emploie directement 4500 travailleurs. On estime à 11 000 emplois générés indirectement avec la chaîne d’approvisionnement.

Depuis 1997, pas moins de 4 millions de véhicules ont été assemblés dans les installations basées à Tuscaloosa. En constante évolution, l’usine a produit 260 000 véhicules l’année dernière.

Les batteries assemblées dans cette nouvelle usine alimenteront les EQE SUV et EQS SUV qui seront bâtis quelques kilomètres plus loin, soit à la même usine dans laquelle Mercedes-Benz construit actuellement les GLE, GLE Coupé, GLS et Mercedes-Maybach GLS.

En vidéo: notre essai de la Mercedes-Benz EQS