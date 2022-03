Encore des hausses de prix chez Tesla

De nouvelles hausses de prix chez Tesla viennent d’entrer en vigueur cette semaine et la pilule commence à être difficile à avaler pour les clients, qui doivent s’ajuster à ces révisions de plus en plus fréquentes.

Si la version de base de la populaire Model 3 conserve son prix de détail suggéré de 59 990 $ (la rendant toujours éligible au rabais provincial de 8 000 $ au Québec), la version Longue autonomie s’affiche maintenant avec un PDSF de 70 600 $, soit environ 3 600 $ de plus qu’en début d’année.

La Model 3 Performance coûte pour sa part 80 100 $, une différence d’un peu plus de 3 000 $ par rapport à il y a quelques semaines.

Notons que le délai de livraison est plus long pour la Model 3 de base. Tesla l’estime actuellement à juillet ou août 2022, alors que les deux autres peuvent être livrées en mai, selon le configurateur en ligne de Tesla.

Photo: Tesla

Les autres modèles aussi

Les autres véhicules de la marque ont aussi subi des augmentations de prix dans les dernières semaines. Le multisegment compact Model Y se vend désormais à partir de 81 600 $; la grande berline Model S, à 127 600 $; et le multisegment intermédiaire Model X, à 145 600 $.

Encore là, ceux qui se contentent de la version de la moins chère de ces modèles devront patienter plus longtemps pour en prendre possession. Dans le cas du Model X, ça va jusqu’en mai 2023.

Via son PDG Elon Musk, Tesla justifie ses nouveaux prix notamment par les récentes pressions inflationnistes et la guerre en Ukraine. La Russie est un important producteur de nickel, un matériau essentiel dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques mais dont le coût a plus que doublé depuis l’invasion.

Pour les consommateurs qui veulent se tourner vers l’électrique en réaction à la flambée du prix de l’essence, le dépôt du budget provincial 2022-2023 dans moins d’une semaine (22 mars) sera à surveiller. Le gouvernement de François Legault annoncera différentes mesures pour aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie. Une bonification du programme Roulez vert pourrait en faire partie.

