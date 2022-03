Nissan Ariya : un choix intéressant?

J’ai donné deux dépôts pour deux véhicules qui devraient arriver en même cet automne. Il s’agit du nouveau Mitsubishi Outlander PHEV et du Nissan Ariya. Considérant que je souhaite conserver mon véhicule 7 ou 8 ans et que la technologie électrique évolue sans cesse, que devrais-je privilégier?

--------------

Bonjour Steve,

Si, comme vous dites, les deux véhicules débarquent en même temps, vous aurez le beau rôle. Choisir entre deux modèles qui sont déjà fort convoités et pour lesquels les délais de livraison s’allongeront. Bien sûr, on peut s’attendre à ce que les véhicules électriques évoluent rapidement. Nous savons pour le moment que le Nissan Ariya, dans sa déclinaison la plus efficace, aura environ 489 kilomètres d’autonomie, ce qui semble très sérieux. Sa capacité de recharge sera toutefois maximisée à 130 kW, alors que d’autres peuvent proposer plus du double. Cela étant dit, si l’Ariya convient à votre mode de vie et que vous êtes prêt à faire le saut vers un modèle 100% électrique, pourquoi se contenter d’un hybride rechargeable?

Photo: Nissan

Évidemment, le Mitsubishi aura l’avantage de rouler partout sans contrainte et sans délai de recharge, mais si votre quotidien cadre avec un véhicule électrique, l’Ariya me semble plus intéressant. Considérez cependant que comme tout nouveau modèle conçu à partir d’une feuille blanche, on ne connaît encore rien de sa fiabilité. Est-ce que l’Ariya aura de sérieux problèmes de jeunesse comme c’est actuellement le Ford Mustang Mach-E? Espérons que non.

Chose certaine, que vous optiez pour un ou l’autre de ces deux véhicules, il vous sera possible de vous en défaire facilement et sans délai, si jamais vous ne l’appréciez pas.

Photo: Mitsubishi

Or, parce que ces deux modèles ne sont pas conçus avec la même philosophie d’esprit, il revient à vous de savoir si le 100% électrique vous convient. Si tel est le cas et que vous êtes prêts à faire le saut, foncez! Autrement, l’Outlander risque de vous offrir un rendement intéressant pour de longues années, vous obligeant toutefois à continuer de mettre de l’essence.

En vidéo: longue attente à prévoir pour obtenir un véhicule éelctrique