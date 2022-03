Combien coûte... le GMC Yukon 2022?

Véhicule très populaire dans son segment et particulièrement lucratif pour General Motors, le GMC Yukon 2022 a fait l'objet d'un récent essai routier au Guide de l'auto.

Ce n’est pas pour rien que le VUS pleine grandeur domine face à la concurrence. « Nous avons un produit qui est à jour, qui est très polyvalent », explique le chroniqueur Antoine Joubert. De plus, le Yukon possède un modèle à empattement long (XL) et court ainsi que plusieurs offres mécaniques.

Parmi les quatre déclinaisons disponibles pour le consommateur, les SLE, SLT et AT4 arrivent avec un moteur V8 de 5,3 litres. Le moulin développe une cavalerie de 355 chevaux et 383 lb-pi. La variante la plus cossue, le Denali, est muni d’un V6 3,0 litres turbodiesel produisant 277 chevaux et 460 lb-pi de couple.

Photo: GMC

La mouture axée sur le hors route AT4 et le Denali peuvent aussi être animés par un V8 6,2 litres de 420 chevaux et 460 lb-pi de couple. Le client peut choisir entre un rouage à propulsion ou intégral, dépendamment de la version. Tous les modèles sont jumelés à une transmission à dix rapports.

Conduite plus agréable

Sur la route, Antoine note une différence de comportement assez notable par rapport à l’ancienne itération. « GM a retravaillé le châssis [et] tous les éléments de suspension pour en faire un véhicule plus intéressant que celui de la précédente génération ». Il poursuit en ajoutant que le Yukon possède maintenant une suspension indépendante aux quatre roues.

Photo: GMC

Le chroniqueur mentionne toutefois un bémol en ce qui a trait à la capacité de remorquage. Capable de tirer jusqu’à 8 300 lb avec la version XL (8 400 lb avec l’empattement normal), le Yukon traine par rapport à la concurrence.

À bord, Antoine note l’insonorisation améliorée, l’excellente finition ainsi qu’une position de conduite exemplaire. Puisque le modèle à l’essai est le Denali, le conducteur fait face à une instrumentation complètement numérique et configurable de 12 pouces.

Photo: GMC

Le système multimédia affiche un écran de 10,2 pouces et emploie la commande vocale de Google. Apple CarPlay et Android Auto sans fil arrivent de série.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du GMC Yukon 2022… et dévoile sa gamme de prix!