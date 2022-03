Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Subaru Outback

Comme le veut la tradition, le Guide de l’auto publie chaque année sa liste des meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Dans le cadre de cet exercice, nous avons scindé la catégorie des VUS intermédiaires en deux segments distincts : les véhicules à deux et trois rangées de sièges. Les modèles dont il est question ici sont les versions à deux rangées de sièges.

Le Subaru Outback l’emporte

Comme en 2021, la première place revient à un VUS qui n’en a pas vraiment l’aspect : le Subaru Outback. Il s’agit d’une voiture familiale surélevée, dérivée de la berline Legacy.

Photo: Julien Amado

Avec ses suspensions plus hautes et sa traction intégrale, l’Outback propose une conduite nettement plus invitante que ses rivaux directs. Et pour ceux qui voudraient un modèle encore plus aventurier, il est possible d’opter pour une version Wilderness, aux capacités hors route rehaussées.

Quel que soit le modèle retenu, l’espace pour les passagers arrière et dans le coffre est amplement suffisant pour un usage familial. Polyvalent, l’Outback propose également deux mécaniques différentes. Le moteur de 2,5 litres atmosphérique de base propose des performances correctes, mais il faut opter pour celui de 2,4 litres turbocompressé pour bénéficier de relances plus convaincantes. Et dans tous les cas, on retrouve avec bonheur un rouage intégral très efficace et sécurisant, en particulier l’hiver.

Les autres finalistes

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le Honda Passport. Un VUS très proche du Pilot à trois rangées de sièges, et qui propose une tenue de route similaire. C’est aussi le cas de son moteur V6 de 3,5 litres, dont la puissance et l’allégresse à haut régime demeurent très plaisants. Pour l’année 2022, on note également l’arrivée d’une version TrailSport, pour suivre la mode des utilitaires à tendance plus aventurière.

Photo: Honda

Enfin, on retrouve le Toyota Venza en troisième position. Modèle récent situé entre le RAV4 et le Highander dans la gamme, cet utilitaire se démarque grâce à sa motorisation hybride, quel que soit le niveau d’équipement choisi.

Photo: Julien Amado

Il s’agit d’un bloc à 4 cylindres de 2,5 litres associé à des moteurs électriques qui permettent d’abaisser la consommation moyenne à environ 6,1 L/100. Un chiffre très impressionnant pour un véhicule de cette taille. Considérant le prix élevé du carburant, c’est un argument de vente encore plus important en 2022.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 dans toutes les catégories, c’est par ici!