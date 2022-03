Commande de véhicule électrique repoussée de 4 mois : est-ce normal?

Ma commande d’un Kia Niro EV 2022 supposée arriver en mars est repoussée en juillet 2022. Suis-je le seul dans cette situation?

----------------

Bonjour Sébastien,

Malheureusement, votre situation est on ne peut plus normale. Le marché automobile actuel est ainsi fait et la plupart des commandes s’accompagnent de délais, certes parfois déraisonnables, mais hors du contrôle du concessionnaire. Comme vous vous en doutez, ces temps-ci, la demande pour les véhicules électriques est très forte et le nombre de commandes est certainement supérieur à la capacité de production.

Photo: Kia

Dans le cas du Niro EV 2022 , il n’est désormais plus possible de placer une commande, et ce, depuis déjà quelques semaines. Les dernières unités seront produites au cours des prochaines semaines en Corée du Sud et seront ensuite acheminées par bateau. Il faut savoir que Kia lancera en 2023 une nouvelle génération du Niro EV qui, pour sa part, devrait toucher le sol à l’automne.

Quant à votre véhicule, il y a effectivement eu des retards de production qui peuvent expliquer ce retard de livraison. Maintenant, si cela n’est pas déjà fait, on devrait bientôt être en mesure de vous octroyer le numéro de série de votre véhicule, puisque l’ensemble des unités seront construites et assignées incessamment. Si tel n’est pas le cas, il se pourrait que l’on ne puisse hélas vous livrer le véhicule et que l’on vous propose un modèle 2023. Une situation décevante, mais avec laquelle plusieurs acheteurs doivent composer.

