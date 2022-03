Acura Integra 2023 : le modèle de production enfin dévoilé

Après le prototype présenté l'automne dernier, Acura dévoile aujourd'hui la version de production de la toute nouvelle Integra 2023, qui reprend un nom populaire de son passé et tentera de séduire les jeunes conducteurs d’aujourd’hui.

Se présentant sous la forme d’une compacte à hayon, l’Integra remplace la berline ILX et sera vendue à partir d’environ 35 000 $ (prix officiel à venir). Les réservations commencent dès aujourd’hui et les premiers exemplaires en provenance de l’usine de Marysville, en Ohio, arriveront chez les concessionnaires canadiens ce printemps.

« La première Integra a captivé une génération de passionnés grâce à sa conduite des plus exaltante. Cette refonte de notre modèle emblématique suscitera à coup sûr cette même allégresse auprès de la nouvelle génération d’amateurs d’Acura, et ce, pour bien des années à venir », a déclaré James Marchand, vice-président adjoint d’Acura Canada.

Même moteur que la Civic Si

L’Acura Integra 2023 est exactement comme une Civic Si à hayon que Honda n’offre pas, cette dernière se contentant d’une berline à quatre portes. Le moteur est le même, soit un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre développant 200 chevaux à 6 000 tours/minute et un couple de 192 livres-pied entre 1 800 et 5 000 tours/minute. Plusieurs amateurs s’attendaient naturellement à plus, mais il n’est pas impossible qu’une Integra Type S s’ajoute dans le futur.

La puissance est transmise aux roues avant seulement. Le rouage intégral qui faisait l’objet de rumeurs ne se concrétisera pas.

Photo: Acura

Autre déception : la boîte de vitesses de série est une automatique à variation continue, chose qui n’est pas de bon augure pour l’agrément de conduite, même si elle comprend une fonction Step-Shift avec palettes au volant pour simuler des changements de rapport. Une boîte manuelle à six rapports rapprochés est disponible (et accompagnée d’un différentiel à glissement limité), mais seulement en version supérieure A-Spec.

Trois modes de conduite

Acura promet « une tenue de route à la fois précise, sportive et confortable » grâce à une carrosserie ultra rigide, à une suspension entièrement indépendante bien étudiée (avec amortissement adaptatif en option) et à une direction assistée à réduction variable.

Les conducteurs pourront choisir entre trois modes – Confort, Normal et Sport – qui modifient la réponse de l’accélérateur et de la transmission, la sensation de la direction ainsi que l’affichage du tableau de bord. L’ensemble Elite A-Spec propose des réglages sonores supplémentaires de même qu’un mode Personnalisé qui permet d’ajuster chacun des différents paramètres de la voiture.

Au chapitre de la sécurité, l’Integra 2023 fait belle figure avec la série de technologies AcuraWatch et, en exclusivité dans la catégorie, des coussins gonflables avant spécialement conçus pour réduire les traumatismes cérébraux et cervicaux.

Plus attrayante en version A-Spec

L’Acura Integra 2023 ressemble étroitement au prototype présenté l’automne dernier. Beaucoup de choses ont été dites au sujet de son design, alors contentons-nous d’ajouter ici que les phares à DEL et les feux de jour à DEL en forme de chicane sont inclus de série, tout comme l’échappement double, le toit ouvrant et les jantes en alliage de 17 pouces. Il est aussi possible de se procurer des jantes de 18 pouces.

La version A-Spec se démarque avec des roues de 18 pouces chaussées de pneus toutes saisons haute performance, des garnitures noires lustrées à différents endroits et un aileron arrière.

Photo: Acura

Intérieur à la sauce Honda

Sans surprise, l’habitacle de l’Integra 2023 ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de la Civic Si – et détonne avec les autres modèles d’Acura – allant du volant à l’écran tactile (7 ou 9 pouces) en passant par l’instrumentation numérique de 10,2 pouces. La planche de bord est un peu différente, avec des bouches d’aération à garnitures noires qui reprennent le motif à diamants de la calandre.

De série, on retrouve des sièges recouverts de cuir synthétique avec huit réglages électriques pour le conducteur et une banquette arrière rabattable à plat 60/40. L’ensemble Elite A-Spec ajoute plus de réglages et des empiècements en microsuède, sans parler des surpiqûres contrastantes et pédales en acier inoxydable.

Enfin, les technologies livrables comprennent un affichage tête haute, un plateau de recharge sans fil pour téléphones intelligents, l’assistant Amazon Alexa intégré et une chaîne audio ELS STUDIO 3D à 16 haut-parleurs.

Le Guide de l’auto aura l’occasion de faire un premier contact avec l’Acura Integra 2023 dans les prochaines semaines, alors c’est un rendez-vous!

