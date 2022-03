Risque d’incendie : près de 100 000 BMW rappelés au Canada

BMW annonce un rappel pour plus d’un million de véhicules à travers le monde en raison d’une possible surchauffe du système de recyclage des gaz de carter et du risque d’incendie qui en résulte.

Des rappels similaires avait été émis en 2017 et 2019, encore là pour plus d’un million de BMW à l’échelle du globe.

Cette fois-ci, ce sont approximativement 917 000 véhicules de la marque allemande qui sont visés aux États-Unis ainsi que 98 000 au Canada et 18 000 en Corée du Sud, selon un porte-parole.

Les modèles concernés couvrent les années 2006 à 2013 et incluent la Série 1 (coupé et cabriolet), la Série 3 (berline, coupé, cabriolet et familiale), la Série 5 (berline et familiale), le X3, le X5 et la Z4.

Malgré le très grand nombre de véhicules rappelés, BMW croit que le problème n’est présent que sur une toute petite fraction d’entre eux. Aucun accident n’a été signalé en lien direct avec ce défaut jusqu’à maintenant. Par contre, plusieurs des véhicules déjà réparés dans le passé devront à nouveau retourner au garage, au moins pour une inspection.

En raison d’une pièce non conforme aux spécifications, un court-circuit pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de la soupape de recyclage des gaz de carter (positive crankcase ventilation valve) et provoquer une surchauffe.

BMW avisera tous les propriétaires à compter de ce mois-ci, mais il semble que le correctif et les pièces de remplacement nécessaires n’arriveront que vers le milieu de l’année. Entre-temps, la compagnie assure que les véhicules en question restent sécuritaires à conduire.

En vidéo : 10 véhicules avec une longue liste de rappels