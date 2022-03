Mercedes-Benz Sprinter 2023 : le V6 tire sa révérence

À peu près au même moment où Ram annonce des changements à son fourgon pleine grandeur ProMaster pour l’année-modèle 2023, Mercedes-Benz fait de même avec son Sprinter. En fait, c’est surtout sous le capot que ça se passe.

D’abord, fini le V6 turbodiesel de 3,0 litres, qui développe 188 chevaux et un couple de 325 livres-pied. Le Sprinter 2023 se contentera désormais de quatre cylindres dans toutes ses configurations.

Le moteur de base reste celui de 2,0 litres avec turbocompresseur, qui génère lui aussi 188 chevaux mais un couple de 258 livres-pied. Sa puissance est transmise aux roues arrière via une boîte automatique à neuf rapports.

Ensuite, Mercedes-Benz propose un nouveau moteur diesel de 2,0 litres en remplacement de celui déjà offert (atmosphérique). Muni d’un simple turbocompresseur, il produit 168 chevaux et un couple de 295 livres-pied, le tout acheminé aux roues arrière.

Une autre variante avec double turbocompresseur fournit 208 chevaux et 332 livres-pied de couple. Dans son cas, on parle de 20 chevaux et 7 livres-pied de plus que le V6 diesel qui nous quitte. La puissance peut être répartie aux roues arrière ou bien à toutes les quatre dans un ratio allant jusqu’à 50-50 (avant-arrière).

Aussi, la boîte automatique à sept rapports des Sprinter à moteur diesel change pour ladite boîte à neuf rapports.

Le Mercedes-Benz Sprinter 2023 devrait être en vente dans les premiers mois de l’an prochain et ses prix seront annoncés à l’approche de son arrivée.