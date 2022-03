En vidéo : 10 modèles qui misent sur un nom du passé

Les premiers GMC Hummer EV vont rejoindre leurs clients

General Motors a célébré vendredi la production et la livraison des premiers exemplaires de la nouvelle camionnette GMC Hummer EV 2022 , la version entièrement réinventée et électrique du fameux mastodonte américain. Il s’agit plus précisément de modèles Edition 1 destinés au marché américain. Ceux-ci possèdent trois moteurs électriques totalisant …