Jeep Cherokee X : une nouvelle version s’ajoute à la gamme

En attendant une refonte pour le Jeep Cherokee, les consommateurs canadiens auront droit à quelques nouveautés pour 2022, dont l’arrivée d’une nouvelle version Cherokee X.

Adoptant un style hors route plus affirmé que la plupart des autres versions, le Jeep Cherokee X 2022 sera offert de série avec une suspension rehaussée d’un pouce (2,5 cm). On le reconnaitra aussi par son apparence extérieure incluant des décalques sur le capot, sur les portières et sur la hayon, où la mention « 4 Wheel Drive » est bien mise en évidence.

Disponible un peu plus tard au courant de l’année, le Jeep Grand Cherokee X sera animé par le moteur V6 de 3,2 litres, le plus puissant de la gamme du Cherokee.

Rappelons que le Jeep Cherokee est maintenant le seul véhicule de sa catégorie à offrir un moteur V6. Jeep misera d’ailleurs sur cet aspect puisque toutes les versions du Cherokee 2022 seront livrées de série avec le V6, à l’exception de la variante d’entrée de gamme Sport. Deux motorisations à quatre cylindres (2,4L atmosphérique et 2,0L turbo) demeurent offertes.

Hausse de prix salée

Hormis l’arrivée du nouveau Cherokee X, Jeep profite de la nouvelle année pour apporter quelques modifications mineures à l’ensemble de la gamme Cherokee. La devanture est légèrement modernisée et l’habitacle reçoit désormais un écran tactile de 8,4 pouces de série.

Ces nouveautés entrainent toutefois une hausse de prix assez radicale. Le prix de départ du Cherokee passe de 33 307 $ à 38 640 $, une hausse de 5333 $. Dans le cas du modèle Trailhaw Elite, le plus cossu de la gamme, son prix grimpe à 48 535 $ pour 2022.

Dans le cas du Cherokee X, le prix canadien n’a pas encore été divulgué. Sur le marché américain, on en demande 33 995 $ US, ce qui en fait le modèle d’entrée de gamme puisque les versions Sport et North n’y sont pas offertes.

